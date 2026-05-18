Sigue la huelga de trenes en NY

Nueva York.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, rogó el domingo a los sindicatos que representan a los trabajadores de Long Island Rail Road, el sistema ferroviario de cercanías más grande de Norteamérica, que reanuden las negociaciones, al afirmar que una huelga prolongada perjudica a los trabajadores ya cientos de miles de viajeros.

"Esta es mi invitación oficial. No queríamos que se fueran. Se fueron. Son bienvenidos a volver. Les ofreceré refrigeradores, lo que quieran. Solo vuelvan", declaró Hochul en una conferencia de prensa, mientras la huelga —la primera en tres décadas— entraba en su segundo día.

Hochul, que comparó junto con el director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que opera el ferrocarril, más conocido por los viajeros como "LIRR", rogó a los sindicatos que tratan de alcanzar un acuerdo antes de los desplazamientos matutinos del lunes.

"Todos sabemos que el ferrocarril es el alma de Long Island. Sin él, la vida tal como la conocemos simplemente no es posible. La conclusión es que nadie gana en una huelga. Todos salen perjudicados", manifestó

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El LIRR presta servicio a cientos de miles de viajeros que viven a lo largo de una masa de tierra de 189 kilómetros (118 millas) de largo y de hasta 97 kilómetros (23 millas) de ancho que incluye Brooklyn y Queens en la ciudad de Nueva York y los Hamptons, un lugar de recreo veraniego para los ricos y famosos cerca de su extremo oriental. Desde hace mucho tiempo, el ferrocarril ha brindado a los viajeros un alivio de sus carreteras congestionadas en hora pico.

El ferrocarril, entró en huelga la medianoche del viernes.