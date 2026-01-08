logo pulso
Sigue tensión comercial entre China y Japón

Por AP

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue tensión comercial entre China y Japón

BEIJING.- China intensificó sus tensiones comerciales con Japón el miércoles al iniciar una investigación sobre el diclorosilano importado, un gas químico que se utiliza en la fabricación de semiconductores, un día después de imponer restricciones a la exportación de los llamados bienes de doble uso que podrían ser utilizados por el ejército japonés.

El Ministerio de Comercio de China dijo en un comunicado que había iniciado la investigación tras una solicitud de la industria nacional según la cual el precio del diclorosilano importado de Japón había disminuido un 31% entre 2022 y 2024.

"El dumping de productos importados de Japón ha dañado la producción y operación de nuestra industria nacional", manifestó el ministerio.

La medida se produce un día después de que Beijing prohibiera las exportaciones a Japón de bienes de doble uso que pueden tener aplicaciones militares.

Beijing ha mostrado un creciente descontento con Tokio desde que la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera a finales del año pasado que el ejército de su nación podría intervenir si China tomara medidas contra Taiwán, una democracia insular que Beijing considera su propio territorio.

