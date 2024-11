Siguen buscando a seres queridos en España

SEDAVÍ, España.- Cuando el nivel del agua empezó a subir, Francisco Murgui salió a intentar salvar su motocicleta.

Nunca regresó.

Una semana después de las inundaciones catastróficas que devastaron al este de España, María Murgui aún conserva la esperanza de que su padre esté con vida.

“Salió, pues como la mayoría de gente de las poblaciones afectadas, a coger su moto o su coche”, dijo la joven de 27 años a The Associated Press. “Lo pilló la riada fuera y al final se tuvo que coger a un árbol porque tenía que salvarse. Y nos llamó diciendo eso, que estaba bien, que estaba en un árbol, que no nos preocupáramos”.

Pero cuando María salió a las calles de Sedaví para tratar de rescatarlo del agua que arrasaba todo a su paso, no pudo encontrarlo por ningún lado.

“Hasta la 1 de la mañana aguantó”, dijo ella. “A las 2 de la mañana yo salí a buscarlo con un vecino que me acompañó con una cuerda. Pero no sabemos nada, no lo encontramos”.

Las autoridades españolas emitieron el martes su primer recuento de los desaparecidos, y un tribunal de Valencia confirmó que hay 89 personas que aún no han sido localizadas.

La cifra solo corresponde a la región oriental de Valencia, donde se registraron 211 de las 217 muertes confirmadas después de que comunidades enteras quedaron devastadas por inundaciones súbitas el 29 y 30 de octubre. El diluvio tomó a la mayoría de la población por sorpresa. Las autoridades regionales han recibido fuertes críticas por haber enviado alertas vía celular unas dos horas después de que comenzó el desastre.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia dijo que la cifra se basaba en los casos en que las familias habían proporcionado información y muestras biológicas de sus seres queridos no localizados. Añadió que fácilmente podría haber más personas desaparecidas cuyos familiares no han presentado un reporte formal ante las autoridades.

El tribunal dijo que 133 de los fallecidos fueron identificados mediante huellas dactilares o muestras de ADN. Otros 62 cuerpos siguen sin ser identificados.

La televisora estatal RTVE transmite constantemente llamados de residentes que buscan a sus familiares desaparecidos.

La propia María Murgui ha publicado en redes sociales una foto de su padre, un jubilado de 57 años.

“Es como montar en una montaña rusa. A veces bien, a veces mal (...) porque quieres ser positiva”, dijo. “Esto está siendo una verdadera locura. No sabemos mucho ya qué hacer, nadie del pueblo”.