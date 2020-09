"Sin mi gestión, muertos por Covid-19 serían millones", asegura Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que gracias a su gestión, no hay "millones de muertos" en el país por coronavirus.

Cuestionado sobre el hecho de que Estados Unidos rebasó la cifra de 200 mil decesos por Covid-19, Trump dijo que "bueno, creo que es una pena".

Sin embargo, defendió, como siempre hace, el manejo que ha hecho de la crisis, que tiene a Estados Unidos como el país más golpeado por la pandemia.

"Creo que si no lo hubiéramos hecho de forma adecuada, tendríamos dos millones y medio de muertos. Si miras las alternativas, tendrías dos y medio millones de muertos, algo así". Luego, culpó a China, donde se originó el virus, por la situación.

"Vieron mi discurso ante la ONU. China debió detenerlo en sus fronteras. Nunca debieron dejar que esto se extendiera por todo el mundo, es una cosa terrible".

En marzo, cuando la pandemia estaba en uno de sus puntos más altos, Trump dijo que si la cifra de fallecidos no pasaba de los 200 mil, podría decirse que hizo "un gran trabajo".

Pero ya en mayo, viendo la situación, tuiteó: "Para todos los políticos de pacotilla que hay por ahí, si no hubiera hecho mi trabajo bien y pronto habríamos perdido a un millón y medio o dos millones de personas, en vez de los 100 mil que parece que vamos a perder".

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos acumula 6 millones 890 mil 14 casos y 200 mil 710 decesos por coronavirus.