Siria extiende por 15 días tregua con kurdos

RAQQA, Siria.- Horas después de la expiración de una tregua de cuatro días entre el gobierno sirio y combatientes liderados por kurdos el sábado, el Ministerio de Defensa de Siria anunció que el cese del fuego ha sido extendido por otros 15 días.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa señaló que la extensión apoya una operación de las fuerzas estadounidenses para transferir a milicianos acusados del Estado Islámico que han estado detenidos en prisiones en el noreste de Siria a centros de detención en Irak.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, confirmaron la extensión del cese del fuego.

"Nuestras fuerzas afirman su compromiso con el acuerdo y su dedicación a respetarlo, lo que contribuye a la desescalada, la protección de civiles y la creación de las condiciones necesarias para la estabilidad", resaltó el grupo en un comunicado.

En las últimas tres semanas, se han registrado fuertes enfrentamientos en los que las FDS, respaldadas por Estados Unidos, perdieron grandes áreas que una vez controlaron.

Horas antes, la fuerza liderada por los kurdos pidió a la comunidad internacional que impida cualquier escalada.

El fin de la tregua se produce al tiempo que fuerzas gubernamentales han estado enviando refuerzos al noreste de Siria.