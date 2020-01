Sismo de magnitud 7.7 remece de Cuba y Jamaica

Un sismo de magnitud 7,7 remeció el sur de Cuba y el noroeste de Jamaica el martes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor tuvo su epicentro 125 kilómetros (77 millas) al norte-noroeste de Lucea, Jamaica, a las 2:10 p.m. (1910 GMT), y a unos 10 kilómetros (6 millas) de la superficie.

El sismo se sintió bastante en Santiago, la ciudad más grande en el extremo este de Cuba, de acuerdo con Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural en el centro de esta localidad.

"Estábamos sentados y sentimos moverse las sillas. Sentimos los ruidos de que se movió todo", relató la mujer. Guerrero indicó que al parecer no se dañó el centro de la ciudad colonial.

"Se sintió muy fuerte, pero parece que no ha pasado nada", dijo la mujer The Associated Press.

La isla tampoco se encuentra bajo peligro de tsunami, informó a medios estatales el jefe del Servicio Sismológico Nacional y vicedirector técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), Enrique Arango.





En Cuba la sacudida se sintió en La Habana, especialmente en edificios altos; en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo; en Cienfuegos, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Camagüey (centro-este); en Pinar del Río (oeste) y en la Isla de la Juventud, en la zona más occidental, confirmaron a Efe fuentes de estas zonas.



Según reportes preliminares y el relato de usuarios cubanos en las redes sociales, en la capital fueron desalojados varios edificios altos como la Lonja del Comercio, en La Habana Vieja, o la sede de la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), en el suroeste de la ciudad.



El último terremoto significativo que ocurrió en Cuba fue registrado el 17 de enero de 2017, con magnitud 5,8 en la escala de Richter, y no dejó daños humanos ni materiales.



El primer temblor perceptible en Cuba en 2020 sacudió la región oriental cubana de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el pasado 23 de enero con magnitud 4,2 en la escala de Richter sin causar tampoco víctimas ni daños.

En un inicio, el USGS reportó una intensidad de 7.3.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que en México, el sismo se sintió ligeramente en Quintana Roo, Campeche y Veracruz.