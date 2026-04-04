Sismo en Afganistán provoca 8 muertos

Kabul, Afganistán.- Un sismo de magnitud preliminar 5,8 sacudió partes del norte y el este de Afganistán y el oeste de Pakistán a última hora del viernes, matando al menos a ocho personas en Afganistán, se informó.

La región es altamente activa en cuanto a sismos, que han causado miles de muertes en los últimos años. El terremoto del viernes tuvo su epicentro en la cordillera del Hindu Kush, a unos 150 kilómetros al este de la ciudad afgana de Kunduz, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Hafizullah Basharat, un portavoz del gobernador de Kabul, dijo que ocho personas murieron y un niño resultó herido cuando una casa se derrumbó en las afueras de la capital. Agregó que todos eran miembros de la misma familia.

Kabul está aproximadamente a 290 kilómetros al suroeste del epicentro. No ha habido reportes de daños o heridos en zonas más cercanas al epicentro. La zona es remota, y a menudo pasan varias horas antes que las autoridades locales puedan transmitir información a Kabul.

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Con el epicentro a una profundidad de más de 180 kilómetros, el sismo se sintió en una amplia franja de Afganistán y Pakistán. Remeció las zonas de Islamabad, Peshawar, Chitral, Swat y Shangla, de acuerdo con el Departamento Meteorológico de Pakistán. Por ahora no se reportan daños ni heridos en Pakistán.

El portavoz del Ministerio de Salud de Afganistán, Sharafat Zaman, dijo que las autoridades sanitarias de Kabul y de las provincias habían sido puestas en alerta.

Un sismo de 6,0 que sacudió una zona remota y montañosa del este de Afganistán el pasado agosto mató a más de 2.200 personas, arrasó aldeas y dejó a gente atrapada bajo los escombros. La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Kunar, donde la gente suele vivir en casas de madera y ladrillos de barro a lo largo de valles escarpados.

Un terremoto de 6,3 sacudió la provincia de Samangan, en el norte de Afganistán, en noviembre, y causó al menos 27 muertos y más de 950 heridos. También dañó sitios históricos, incluida la famosa Mezquita Azul de Afganistán en la ciudad de Mazar-e-Sharif, y el Palacio Bagh-e-Jahan Nama en Khulm.