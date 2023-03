Sismo en Ecuador sorprende a conductores de TV https://t.co/mlaij4QZhP pic.twitter.com/SbA34qqg9K — Publimetro México (@PublimetroMX) March 19, 2023

Conductores del canal de noticias Los Humildes fueron sorprendidos el sábado luego de que un terremoto de magnitud de 6.8 azotara en Ecuador y dejara al menos 14 muertos y 381 heridos.

El sismo se registró a las 12:12 hora local (17:12 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de Balao, cerca de la frontera con Perú, a una profundidad de 66 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

A través de redes sociales se difundió el momento en que los conductores, quienes estaba en medio de un debate del programa de deportes que se transmitía en vivo, fueron impresionados por el sismo, donde se muestra en unos instantes como todo el dentro del set de grabación comienza a moverse.

Los cuatro penalistas quienes se encontraban en el set del canal Marca 90 entraron en pánico luego de que en unos segundos comenzara a intensificarse los movimientos telúricos por lo que desalojaron el inmueble; sin embargo, uno de ellos se quedó a pesar de que el movimiento aún continuaba.

En el video logra captar el momento en que las cámaras de video y las luces del set comienzan a moverse mientras que Alfredo Borbor se levanta de su asiento mientras exclamaba "uy, Dios mío, Dios mío" y comienza a caminar hacia la salida, mientras el resto decía "es sólo un temblor, tranquilos", hasta que segundos después China Veloz y Wacho Sánchez salieron corriendo alterados del set.

Conductor continua con el programa pese al sismo

En esos instantes la imagen fue reemplazada por el logo del programa, no obstante, el audio siguió y se escucharon los gritos de algunos de los presentes quienes salieron del lugar.

"Ya pasó, ya pasó. Seguimos, seguimos", decía Roberto mientras estaban en la pausa.

Por su parte, Roberto Bonafont permaneció tranquilo en el set a continuar con el programa aun cuando todo seguía moviéndose y sus colegas ya estaban afuera del edificio.

"No me voy, vamos hermano. El edificio se mueve fuerte porque es antisísmico, entonces el temblor se siente el doble. Se han ido nuestros compañeros, pero aquí hacemos el aguante nosotros", dijo.

Las ciudades de Machala y Cuenca fueron de las más afectadas, con viviendas destruidas y vehículos aplastados en las calles.