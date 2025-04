Sismo magnitud 6.3 sacude Ecuador

Quito, Ecu.- Un sismo de magnitud 6.3 remeció este viernes el noroeste de Ecuador, dejando 22 personas heridas y 179 familias afectadas por daños materiales en sus viviendas.

El epicentro se ubicó a 35 kilómetros de profundidad en la provincia fronteriza de Esmeraldas, a unos 180 kilómetros al norte de la capital, Quito, según el Servicio Geológico de EU.

Publicaciones en redes sociales mostraban daños estructurales en viviendas, con paredes derribadas, escombros, vidrios rotos y reportes de cortes en el suministro eléctrico.

Yolanda Pazmiño, de 48 años, habitante de Esmeraldas, vivió momentos de angustia, según relató a The Associated Press, por el remezón que duró varios segundos, mientras los objetos se caían de las repisas en su departamento ubicado en el tercer piso. “Gracias a Dios no hubo daños”, comentó, pero dijo que en otros sectores como el Malecón, Las Palmas o La Tolita observó postes y paredes caídas. Tampoco pudo comunicarse por horas con sus familiares.

La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó daños en 33 edificios públicos como centros de salud, gobiernos locales, escuelas y universidades.

También 60 vías fueron afectadas, entre ellas la que conduce a la ciudad de San Lorenzo, limítrofe con Colombia, que quedó inhabilitada por un derrumbe.

Maquinaria pesada se encontraban en varias zonas para realizar la limpieza de escombros. El objetivo es despejar las vías y remover los restos de casas.