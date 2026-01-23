Soberanía de Groenlandia no es negociable

COPENHAGUE, Dinamarca.- Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el jueves en que la soberanía de la isla no era negociable, luego que el presidente estadounidense Donald Trump indicó que había acordado con el jefe de la OTAN un "marco para un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico que, según Trump, otorgará a Estados Unidos "acceso total" al territorio.

Mucho sobre el posible acuerdo seguía siendo incierto, aunque Trump dijo en una entrevista con Fox Business que "vamos a tener acceso total a Groenlandia", un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Añadió que "vamos a tener todo el acceso militar que queríamos".

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, dijo que el secretario general de la alianza, Mark Rutte, no propuso ningún "compromiso sobre la soberanía" en las discusiones con Trump.

Trump, quien ha argumentado repetidamente que EU necesita Groenlandia para contrarrestar las amenazas de Rusia y China, canceló abruptamente el miércoles los aranceles con los que había amenazado a ocho países europeos para presionar por el control estadounidense sobre Groenlandia. Fue un cambio drástico horas después que insistiera en que quería obtener la isla, "incluidos los derechos, la titularidad y la propiedad", aunque también afirmó que no usará la fuerza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen expresó un alivio cauteloso, pero dijo que no conocía detalles del acuerdo citado por Trump.

"No sé qué hay en el acuerdo, o el trato sobre mi país", subrayó a los periodistas.

Trump lo llamó un "marco de un futuro acuerdo" que, si se completa, también permitirá a EU instalar un elemento de su "Cúpula Dorada", parte de un sistema de defensa antimisiles de millones de dólares, en Groenlandia.