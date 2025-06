Sobreviviente de avionazo en India narra accidente

Un avión de pasajeros de Air India con destino a Londres, que llevaba más de 240 personas a bordo, se estrelló y explotó el jueves tras despegar en la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India. Hasta la mañana de este jueves hay reporte de un sobreviviente.

GS Malik, comisionado de policía de Ahmedabad, fue quien informó a la agencia noticiosa ANI de la existencia de un sobreviviente, después de que circularan videos de un hombre caminando, perdido, en el área del accidente.

Se trata de Viswashkumar Ramesh, de nacionalidad británica.

Según Malik, Ramesh viajaba en el asiento 11A del vuelo Boeing 787-8 Dreamliner que se estrelló al poco de despegar sobre un hostal de estudiantes de medicina cercano al aeropuerto.

Malik dijo a ANI que el sobreviviente fue trasladado al hospital "y está bajo tratamiento".

Medios indios afirman haber hablado con Ramesh en el hospital. Señalan que el británico compartió su tarjeta de embarque, en la que figuraba su nombre y su número de asiento en el vuelo 171 de Air India.

Según lo que señalan, Ramesh dijo que "30 segundos después del despegue, hubo un fuerte ruido y luego el avión se estrelló. Todo ocurrió muy deprisa".

De acuerdo con algunas versiones de la prensa local, Ramesh sobrevivió gracias a que saltó por la puerta de emergencia antes de que el avión impactara.

Los diarios Daily Mail e Hinduistan Times señalan que el hombre dijo que, "cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí... había restos del avión por todos lados. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevaron al hospital".

Los medios indican que Ramesh sufrió contusiones y hematomas en el pecho, pies y ojos, pero que está "lúcido y estable".

Ramesh indicó que vive en Londres hace más de 20 años y que se encontraba en India visitando a familiares en Ahmedabad junto con su hermano, quien también viajaba en el mismo vuelo siniestrado.

Sin embargo, hasta el momento su hermano no ha sido localizado entre los sobrevivientes.

"La mitad del avión se estrelló contra el edificio residencial donde vivían médicos con sus familias", dijo Krishna, un médico que no dio su nombre completo. "La nariz y la rueda delantera chocaron en el edificio de la cantina, donde almorzaban estudiantes", añadió.

Este médico dijo haber visto "entre 15 y 20 cuerpos quemados" y él mismo, junto a otros colegas, rescataron a unos 15 estudiantes.

La autoridad de aviación civil de India dijo que había 242 personas a bordo, incluidos dos pilotos y diez tripulantes de cabina.

Por su parte Air India indicó que había 169 pasajeros indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. El vuelo se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick.

Hasta la mañana de este jueves, se han recuperado 204 cuerpos.