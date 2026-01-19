Sobreviviente del accidente en España vio morir a gente

"Había gente bien, pero otros estaban heridos, muy heridos. Los tenías delante y sabías que iban a morir. Y no podías hacer nada". Este es el testimonio de Ana, una joven que salió maltrecha, pero con vida del grave accidente de tren en Adamuz, España, al salir del hospital de Córdoba, donde fue atendida, según declaró a la cadena de televisión Telecinco.

La joven sobrevivió a la tragedia junto con su hermana embarazada. "Pensé... se acabó. Me giré, la miré como para despedirme, y entonces todo quedó en silencio. Solo oía gritos", dijo. "Era como una película de terror", añadió.

Ambas fueron rescatadas y trasladadas del lugar del accidente en ambulancia. "Sigue en observación en cuidados intensivos", añadió sobre su hermana antes de salir del centro, vendada y cojeando, envuelta en una manta y acompañada de un joven.

Ana también explicó que sigue buscando a su perro. "Por favor, ayúdennos a buscar a los animales, ellos también son parte de la familia", suplicó.

