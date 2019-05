Sofocan incendio en pantalla de Times Square

El cuerpo de bomberos de Nueva York sofocó este sábado un fuego que se había producido en una pantalla de la icónica plaza de TimesSquare y que no dejó heridos ni se extendió a los alrededores, según informaron medios locales.



Los bomberos recibieron una llamada poco después de las 15.00 hora local (19.00 GMT) por una "emergencia" con un fuego en una pantalla situada entre la calle 43 y la avenida Broadway, en plena plaza, de acuerdo al canal ABC 7.



El diario New York Post indicó que el incendio quedó contenido en menos de una hora, sin heridos y sin que el fuego se extendiera a ningún edificio adyacente ni tuviera mayor repercusión.



Según se aprecia en imágenes colgadas en las redes sociales, el fuego afectó a un gran panel rectangular situado en la esquina de un alto edificio, que está a su vez varios metros por encima de otras pantallas.



El fuego recorría solo el lateral izquierdo de ese panel de luces LED, que tapa unos cuatro pisos del edificio ante el que está colgado, pero la pantalla seguía funcionando y se veía publicidad.



El incidente obligó a las autoridades a cortar el tráfico por precaución en la Séptima Avenida, la paralela, de la calle 42 a la 44, y en un vídeo compartido por la aplicación de seguridad Citizen se podía ver a la gente paseando por esa zona de la plaza, observando con curiosidad el fuego.



Los bomberos tuvieron que apagar la pantalla y después utilizaron mangueras con agua desde la Séptima Avenida para apagar el fuego, lo que hizo caer algunos restos humeantes por los alrededores.



El suceso ha sido llamativo por la localización céntrica de Times Square, una de las plazas más concurridas del mundo, que durante aproximadamente una hora ha estado atenta a la columna de humo negro que salía del panel y al trabajo de los bomberos.



A la espera de conocer las causas que provocaron el incendio, las imágenes están corriendo como la pólvora en redes sociales como Twitter, con algunos usuarios haciendo elocuentes bromas, como que Times Square es un punto realmente "caliente" ("on fire").