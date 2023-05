Sondeo coloca a Trump 7 puntos arriba de Biden en intención de voto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El exmandatario Donald Trump supera al presidente Joe Biden por un margen de siete puntos en una nueva encuesta compartida el viernes con The Hill por Harvard CAPS-Harris Poll.

Por separado, la encuesta encontró que Biden y el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, estaban empatados cuando se les preguntó a los participantes a quién preferían en un enfrentamiento cara a cara.

DeSantis ha argumentado que él es el aspirante más fuerte en las elecciones generales para enfrentar a Biden, pero la nueva encuesta plantea dudas sobre eso.

Según el sondeo, 47% dijeron que votarían por Trump si las elecciones de 2024 fueran ya y Trump y Biden se enfrentaran. El 40% respaldó a Biden, mientras que 13% dijo que no sabía o no estaba seguro.

El 42% de los encuestados eligió a Biden y un porcentaje igual eligió a DeSantis en ese enfrentamiento. El 16% indicó que no sabía o que no estaba seguro.

La encuesta se produce cuando Trump todavía es visto como el favorito republicano para enfrentarse a Biden el próximo año. DeSantis, quien aún no ha anunciado oficialmente una candidatura a la Casa Blanca, pero se espera que lo haga pronto, es visto como el principal rival del exmandatario y generalmente ocupa el segundo lugar en las encuestas.

El sondeo Harvard CAPS/Harris Poll se realizó el 17 y 18 de mayo y tomó a 2 mil cuatro votantes registrados. Es una muestra en línea extraída del Panel de Harris y ponderada para reflejar datos demográficos conocidos. Como muestra representativa en línea, no informa un intervalo de confianza de probabilidad, reportó The Hill.