Sopesa D. Trump operación militar contra Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un momento delicado mientras sopesa si ordenar una operación militar contra el gobierno iraní, mientras este continúa reprimiendo protestas, en acciones que han dejado casi 600 muertos y han llevado a la detención de millas de personas en diversas partes del país.

Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su gobierno determina que la República Islámica está utilizando fuerza letal contra manifestantes antigubernamentales. Es una línea roja que Trump ha dicho que cree que Irán está "empezando a cruzar", por lo que él y su equipo de seguridad nacional sopesan "opciones muy fuertes".

Sin embargo, el ejército de Estados Unidos —que según Trump está "armado y listo"— parece, al menos por el momento, haber sido puesto en modo de espera mientras Trump reflexiona sobre los próximos pasos, y ha afirmado que los funcionarios iraníes quieren tener conversaciones con la Casa Blanca.

"Lo que están escuchando públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante periodistas el lunes. "Sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene miedo de usar opciones militares si y cuando lo considera necesario, y nadie sabe eso mejor que Irán".

Horas después, Donald Trump anunció en redes sociales que impondría aranceles del 25% a los países que hagan negocios con Teherán "con efecto inmediato", su primera acción destinada a penalizar a Irán por la represión de las protestas, y otro ejemplo de cómo usa aranceles como una herramienta para tratar de forzar a amigos y enemigos en el escenario global a ceder a su voluntad.