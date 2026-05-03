Spirit Airlines, en quiebra, tras 34 años de servicio

West Palm Beach, Flo.- Spirit Airlines, una aerolínea irreverente que revolucionó el sector con sus anuncios provocadores y sus tarifas con grandes descuentos, anunció el sábado el cese de sus operaciones tras 34 años.

La aerolínea de costo ultra bajo, que llegó a operar cientos de vuelos diarios en sus aviones de color brillante amarillo y empleó a unas 17,000 personas, indicó que había "iniciado una reducción ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato".

Todos sus vuelos han sido cancelados y su servicio al cliente ya no está disponible, dijo la compañía en su sitio web. Algunos pasajeros llegaron el sábado para tomar vuelos y quedaron atónitos al descubrir que habían sido cancelados, mientras que los trabajadores se enteraron durante la noche de que se habían quedado sin empleo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el sábado que Spirit tenía un fondo de reserva establecido para los clientes que compraron directamente a la aerolínea para obtener reembolsos. Las personas que compraron a proveedores externos, como agentes de viajes, tendrían que solicitar los reembolsos a ellos. Duffy dio un mensaje contundente para quienes volaban con Spirit.

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"Si tiene un vuelo programado con Spirit Airlines, no se presente en el aeropuerto. No habrá nadie aquí para ayudarlo", señaló.

El gobierno del presidente Donald Trump había considerado un rescate gubernamental para evitar la quiebra de la empresa, que tenía grandes problemas de liquidez, pero no se llegó a un acuerdo. Sobre el posible rescate, Duffy dijo el sábado: "no solemos tener medio billón de dólares simplemente por ahí".