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Starmer reconoce error con Mandelson

Por AP

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Starmer reconoce error con Mandelson

Londres, Ing.- El primer ministro británico Keir Starmer reconoció que se equivocó al nombrar a Peter Mandelson, amigo de Jeffrey Epstein, como embajador del Reino Unido en Washington, rechazando una avalancha de llamados a dimitir por un escándalo que ha sacudido su gobierno.

Starmer señaló que habría retirado el nombramiento de haber sabido que Mandelson no superó los controles de seguridad, al intentar explicar por qué Mandelson recibió el cargo diplomático más importante del Reino Unido.

Starmer atribuyó la responsabilidad directamente a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, al asegurar que no le informó de las preocupaciones de seguridad y autorizó el nombramiento de Mandelson pese a ellas.

"En el centro de esto, también hay un juicio que hice que fue erróneo", añadió Starmer. "No debería haber nombrado a Peter Mandelson.

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"Asumo la responsabilidad de esa decisión y me disculpo de nuevo con las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, que claramente fueron defraudadas por mi decisión", reiteró el primer ministro británico.

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