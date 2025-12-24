logo pulso
Suben a 10 las muertes por tiroteo en un bar

Por AP

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Suben a 10 las muertes por tiroteo en un bar

JOHANNESBURGO.- El número de muertos en un tiroteo en un pub de Sudáfrica aumentó a las 10 del martes, mientras que la policía dijo que había identificado a dos posibles sospechosos.

Tres mujeres y siete hombres murieron en el ataque ocurrido la madrugada del domingo en el municipio de Bekkersdal, a 46 kilómetros (28 millas) al oeste de Johannesburgo. Nueve personas permanecen hospitalizadas.

El propietario será acusado de fraude y de operar un establecimiento de bebidas alcohólicas ilegales, dijo a la AP el portavoz de la policía de Gauteng, el coronel Mavela Masondo. 

Las autoridades confiscaron todo el alcohol en el pub.

Otras dos personas han sido identificadas como posibles sospechosos del tiroteo, basándose en informes de comunidad a la policía, indicó el general de división Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng.

Es el segundo tiroteo masivo en tres semanas en un pub municipal, conocidos en Sudáfrica como "shebeens" o "taverns".

A principios de diciembre, un tiroteo masivo en un bar sin licencia cerca de la capital, Pretoria, dejó al menos 12 muertos. Un hombre de 32 años fue arrestado. Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 26.000, en el 2024.

