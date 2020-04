Suben a 382 los casos de coronavirus en Honduras, donde hay 23 muertos

La cifra de casos de coronavirus confirmados aumentó este jueves de 343 a 382 en Honduras, donde se contabilizan hasta ahora 23 muertos por la enfermedad, informaron autoridades sanitarias.



El portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, señaló en cadena nacional que en las últimas 24 horas realizaron cerca de 88 pruebas, de las cuales 39 resultaron positivas en coronavirus, lo que eleva a 382 el número de contagios.



Del total de nuevos casos, 22 son mujeres y 17 hombres, y todos son del departamento de Cortés, norte del país, el de mayor incidencia en el país, con 265 infectados, añadió.



Contreras indicó que, del total de los pacientes diagnosticados con COVID-19, 111 están hospitalizados, 74 de ellos están estables, 19 en condición grave y otros 18 en unidad de cuidados intensivos.



El funcionario señaló que los otros 271 pacientes se encuentran estables, en aislamiento domiciliario y están siendo monitoreados por el personal de Salud.



Aseguró que una nueva paciente se ha recuperado del COVID-19 en el departamento de Atlántida, en el Caribe del país, con los que el número de recuperados aumentó a siete.



ETAPA COMPLICADA



El canciller de Honduras, Lisandro Rosales, dijo que su país está entrando a "una etapa complicada" a causa de la pandemia del coronavirus.



"Las cifras de contagio, especialmente en el Valle de Sula, son alarmantes y presagian lo peor", indicó Rosales.



Enfatizó que el contagio ha alcanzado "prácticamente la totalidad de San Pedro Sula, hay muchos puntos de contagio aquí (Tegucigalpa) y otros municipios del Valle de Sula", norte del país.



Las estadísticas reflejan "el resultado de indisciplina, la irresponsabilidad y la inconsciencia sobre el significado de la vida", destacó el canciller hondureño.



Aseguró que muchos dueños de negocios y comercios "han desatendido las restricciones que se implementaron para evitar aglomeraciones de personas" en los establecimientos.



COVID-19 "NO ES UN JUEGO"



"Esto no puede continuar, hasta cuándo vamos a entender, será hasta que miremos un familiar en la cama de un hospital o en una funeraria, como hemos visto en otras naciones", subrayó.



Instó a la población a entender que la emergencia sanitaria "no es un juego, es la vida humana, se los pido por favor, por ustedes y sus familias".



El combate del coronavirus "no es del Gobierno, es de todos y estamos haciendo lo necesario para adoptar todas las medidas de protección, además de quedarse en casa, lavarse las manos con agua y jabón, el uso de mascarillas, es fundamental", explicó.



El canciller de Honduras anunció que las autoridades entregarán este viernes mascarillas en el Valle de Sula, en una operación de "casa por casa", para evitar que la población salga a la calle sin protección.



Pidió a Dios que "nos ilumine y haga consciencia en el pueblo hondureño sobre la importancia de tomar medidas de precaución" ante la enfermedad.