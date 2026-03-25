Suben a 69 víctimas de avionazo en Colombia

BOGOTÁ.- Las autoridades colombianas elevaron el martes a 69 los muertos por el accidente en un avión militar ocurrido la víspera que dejó heridos a otros 57 uniformados, en uno de los sinistros aéreos más graves registrados en el país en las últimas décadas.

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló en Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, poco después de despegar. Pretendía transportar a los militares a otra población del mismo departamento de Putumayo cuando se precipitó a tierra.

El Comando General de las Fuerzas Militares dijo que, tras consolidar la información, establecido que iban a bordo de 126 personas. La víspera aseguraron que había 128.

El ejército confirmó el deceso de 61 de sus militares, la mayoría de los soldados; la Fuerza Aeroespacial Colombiana seis de sus miembros y la Policía Nacional dos más.

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Las autoridades aún investigan la causa del siniestro y han dicho que no hay indicios de que se haya tratado de un ataque de grupos ilegales.

El presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento de los militares y policías.