logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Fotogalería

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Suben a 69 víctimas de avionazo en Colombia

Por AP

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Suben a 69 víctimas de avionazo en Colombia

BOGOTÁ.- Las autoridades colombianas elevaron el martes a 69 los muertos por el accidente en un avión militar ocurrido la víspera que dejó heridos a otros 57 uniformados, en uno de los sinistros aéreos más graves registrados en el país en las últimas décadas.

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló en Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, poco después de despegar. Pretendía transportar a los militares a otra población del mismo departamento de Putumayo cuando se precipitó a tierra.

El Comando General de las Fuerzas Militares dijo que, tras consolidar la información, establecido que iban a bordo de 126 personas. La víspera aseguraron que había 128.

El ejército confirmó el deceso de 61 de sus militares, la mayoría de los soldados; la Fuerza Aeroespacial Colombiana seis de sus miembros y la Policía Nacional dos más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades aún investigan la causa del siniestro y han dicho que no hay indicios de que se haya tratado de un ataque de grupos ilegales.

El presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento de los militares y policías.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Templo milenario luce devastado tras enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia
    Templo milenario luce devastado tras enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia

    Templo milenario luce devastado tras enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia

    SLP

    AP

    El templo hindú del siglo XI sufrió daños en más de 500 puntos durante los combates con Tailandia.

    Ceci Flores encuentra restos de su hijo desaparecido en Sonora
    Ceci Flores encuentra restos de su hijo desaparecido en Sonora

    Ceci Flores encuentra restos de su hijo desaparecido en Sonora

    SLP

    El Universal

    El hallazgo en carretera 26 refleja la magnitud del problema de personas desaparecidas en Sonora.

    Delcy Rodríguez participa en foro económico virtual en Miami
    Delcy Rodríguez participa en foro económico virtual en Miami

    Delcy Rodríguez participa en foro económico virtual en Miami

    SLP

    EFE

    Delcy Rodríguez intervendrá de forma remota en evento que reúne a más de mil líderes económicos y tecnológicos.

    Marco Rubio testifica en juicio federal contra David Rivera en Miami
    Marco Rubio testifica en juicio federal contra David Rivera en Miami

    Marco Rubio testifica en juicio federal contra David Rivera en Miami

    SLP

    AP

    Rubio afirmó que desconocía que Rivera trabajara para el gobierno venezolano de Maduro.