Suben muertes por represión en Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- La represión a las protestas a nivel nacional en Irán ha dejado al menos 538 muertos y se teme que haya aún más fallecidos, dijeron activistas el domingo, mientras Teherán advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían "objetivos legítimos" si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en EU que basa sus datos en activistas en Irán que verifican la información.

La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en el país. De las muertes, 490 eran manifestantes y 48 miembros de fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil.

El gobierno iraní no ha ofrecido cifras totales de víctimas para las manifestaciones. La Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas, dado que el internet y las llamadas telefónicas internacionales están siendo bloqueadas en Irán.

Aquellos en el extranjero temen que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta. Los manifestantes inundaron las calles de la capital del país y de la segunda ciudad más grande nuevamente el domingo por la mañana.

El presidente estadounidense Donald Trump ofreció su apoyo a los manifestantes, diciendo en las redes sociales que "Irán está mirando a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!"

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una amplia gama de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca, no ha indicado que haya tomado decisiones. El despliegue militar masivo en el Caribe ha creado otro factor que el Pentágono y los planificadores de seguridad nacional de Trump deben considerar.

Reuniones en

el parlamento

La amenaza de atacar al ejército estadounidense e Israel se produjo durante un discurso parlamentario el domingo de Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del parlamento que ha sido candidato a la presidencia en el pasado.

Luego pasó a amenazar directamente a Israel – "el territorio ocupado" como lo llamaba – y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo.

"En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos", dijo Qalibaf. "No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza".

Los legisladores corrieron al frente de la asamblea en el parlamento iraní, gritando: "¡Muerte a Estados Unidos!".

No está claro hasta qué punto se toma Irán en seria la posibilidad de atacar, especialmente después de que sus defensas antiaéreas fueron destruidas durante la guerra de 12 días en junio pasado con Israel.