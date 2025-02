Conversación entre líderes sobre controversia en Sudáfrica

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa conversó con el multimillonario Elon Musk un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera recortar los fondos para Sudáfrica debido a una ley de expropiación de tierras.

La conversación de Ramaphosa con Musk fue "lógica", informó el miércoles el portavoz de Ramaphosa, Vincent Magwenya, porque el empresario nacido en Sudáfrica ha mantenido previamente discusiones sobre inversiones con Ramaphosa y es un aliado de Trump.

La ley de tierras, que fue firmada por Ramaphosa el mes pasado, es polémica porque le da al gobierno la posibilidad de expropiar tierras a particulares.

Trump anunció el domingo que detendría la asistencia financiera mientras Estados Unidos investigaba por qué Sudáfrica estaba "confiscando tierras" a algunas personas, sin especificar a quiénes. Declaró erróneamente a los periodistas que el gobierno sudafricano estaba quitando tierras y "en realidad están haciendo cosas que quizás son mucho peores que eso". Trump nuevamente no proporcionó detalles.

El gobierno sudafricano indicó que el anuncio de Trump y las críticas relacionadas del país por parte de Musk estaban llenas de "desinformación y distorsiones" y que la llamada a Musk fue para aclarar los hechos.

Musk, quien lidera el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, ha criticado durante mucho tiempo al gobierno de su país natal, un importante socio comercial de Estados Unidos en África, acusándole de ser anti-blanco y denunciando que la ley es un acto deliberado para quitar tierras a la minoría blanca.

Musk, fundador de Tesla y SpaceX, enfrenta escrutinio en Estados Unidos por su control sobre partes del gobierno federal, pero el asunto de Sudáfrica también muestra su influencia en la política exterior.

Si Trump cumple su promesa de cortar los fondos de Sudáfrica, se detendrían casi 500 millones de dólares al año en asistencia, la gran mayoría para el programa de VIH/SIDA más grande del mundo.

Sudáfrica tiene el mayor número de personas viviendo con VIH en el mundo, más de ocho millones, con alrededor de 5 millones en medicación antirretroviral. Estados Unidos financia alrededor del 17% del programa de VIH de Sudáfrica a través del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, conocido como PEPFAR, y el año pasado dio al país 440 millones de dólares en asistencia.

El gobierno sudafricano sostuvo que no se ha confiscado ninguna tierra, e incluso grupos en Sudáfrica que han sido críticos con la nueva ley dijeron que Trump estaba equivocado al afirmar que se había quitado alguna tierra.

"Responderemos con rapidez a la desinformación y la caracterización errónea de nuestras leyes, así como al estado general del país", señaló Magwenya, portavoz de Ramaphosa, a los periodistas el miércoles. "Obviamente estábamos perturbados por el contenido del anuncio (de Trump) porque había claras inexactitudes".

Magwenya declaró que Sudáfrica esperaba tener más interacciones con la administración Trump en varios niveles, incluyendo con "figuras influyentes como Elon Musk".

La nueva ley apunta a tierras que no se utilizan o no se están utilizando en interés público, y los derechos de propiedad están protegidos, según el gobierno. No se ha tomado ninguna tierra bajo la ley, que fue firmada por Ramaphosa hace solo dos semanas y es resultado de años de consultas y debates parlamentarios.

Está diseñada para abordar algunos de los errores del anterior régimen de apartheid donde a las personas negras se les quitó tierra y fueron forzadas a vivir en áreas designadas para no blancos. La última auditoría de tierras en Sudáfrica estimó que los blancos, que constituyen el 7% de la población de 62 millones, poseen alrededor del 70% de la tierra.

Además de la ley de tierras, Musk, quien creció en Sudáfrica, ha criticado sus políticas de acción afirmativa y ha afirmado falsamente que los asesinatos de algunos granjeros blancos equivalen a un "genocidio". Los asesinatos han sido condenados, pero los expertos dicen que son parte de los altos niveles de crimen violento en Sudáfrica y generalmente están conectados con robos en granjas.

Musk ha presentado una visión de que las autoridades sudafricanas son racistas contra sus ciudadanos blancos, pero su postura también se ha entrelazado con sus intereses comerciales. Musk acusó a Sudáfrica en su sitio de redes sociales X esta semana de tener "leyes de propiedad racistas".

Aunque no estaba claro exactamente a qué se refería, parecía ser a las leyes de acción afirmativa del país que requieren una propiedad parcialmente negra de algunas empresas, también un intento de rectificar los errores históricos bajo el apartheid, que terminó en 1994. Musk dejó Sudáfrica después de completar la escuela secundaria a finales de los años 80 y se mudó a Canadá.

El servicio de internet por satélite Starlink de Musk ha sido denegado una licencia en Sudáfrica porque no cumple con los criterios de acción afirmativa.

Ramaphosa sostuvo discusiones previas con Musk sobre la posibilidad de que invirtiera en Sudáfrica, relató Magwenya. "Sus (de Musk) problemas particulares eran sobre Starlink, así como el entorno regulatorio que regula ese sector".