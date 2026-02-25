logo pulso
Sujeto mata a puñaladas a cuatro en Washington

Por AP

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto mata a puñaladas a cuatro en Washington

PENÍNSULA CLAVE, Washington.- Un hombre mató a puñaladas a cuatro personas el martes antes de ser baleado por un policía afuera de una vivienda al noroeste de Tacoma, Washington, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce informó que los agentes de policía respondieron inicialmente a reportes realizados alrededor de las 8:40 am de que un hombre de 32 años estaba violando una orden de no contacto. Obtuvieron una copia de la orden, se enteraron de que no era válida porque no se le había notificado al sospechoso y se dirigieron al lugar para entregársela.

Mientras iban en camino, la oficina del sheriff indicó que llegaron nuevos informes de que el hombre estaba apuñalando a personas afuera de la vivienda. El primer agente llegó en unos tres minutos y baleó al sospechoso, quien fue declarado muerto en el lugar, según la agente Shelbie Boyd, portavoz del Equipo de Investigación de Fuerza del Condado de Pierce.

Tres de las víctimas de los apuñalamientos murieron en el lugar y otra falleció mientras era trasladada a un hospital.

Los apuñalamientos ocurrieron en un callejón sin salida en la península de Key, al noroeste de Tacoma.

