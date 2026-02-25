Sujeto mata a puñaladas a cuatro en Washington
PENÍNSULA CLAVE, Washington.- Un hombre mató a puñaladas a cuatro personas el martes antes de ser baleado por un policía afuera de una vivienda al noroeste de Tacoma, Washington, informaron las autoridades.
La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce informó que los agentes de policía respondieron inicialmente a reportes realizados alrededor de las 8:40 am de que un hombre de 32 años estaba violando una orden de no contacto. Obtuvieron una copia de la orden, se enteraron de que no era válida porque no se le había notificado al sospechoso y se dirigieron al lugar para entregársela.
Mientras iban en camino, la oficina del sheriff indicó que llegaron nuevos informes de que el hombre estaba apuñalando a personas afuera de la vivienda. El primer agente llegó en unos tres minutos y baleó al sospechoso, quien fue declarado muerto en el lugar, según la agente Shelbie Boyd, portavoz del Equipo de Investigación de Fuerza del Condado de Pierce.
Tres de las víctimas de los apuñalamientos murieron en el lugar y otra falleció mientras era trasladada a un hospital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los apuñalamientos ocurrieron en un callejón sin salida en la península de Key, al noroeste de Tacoma.
no te pierdas estas noticias
Pete Hegseth apelará orden que protege a senador Mark Kelly
EFE
El secretario de Defensa busca revertir fallo que impide sancionar al senador por un video polémico.
Colombia aplica aranceles del 30% a productos de Ecuador
AP
Empresarios de ambos países advierten que las medidas afectarán a empresas, trabajadores y consumidores en la región.
Trump defiende mano dura en migración y economía en discurso
AP
La oposición demócrata respondió con críticas y protesta durante el evento.