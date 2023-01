Suman 25 muertos por ataque ruso a edificio en Dnipro

Los equipos de rescate en Ucrania seguían sacando sobrevivientes de los escombros de un edificio de apartamentos alcanzado un día antes por un misil ruso en la ciudad de Dnipro, en el sureste del país, mientras la cifra de fallecidos aumentó a 25 el domingo, informó el presidente Volodymyr Zelenskyy.

Fue el peor ataque ruso en varias ciudades el sábado. Los bombardeos también tuvieron como objetivo la capital, Kiev, y la ciudad nororiental de Jarkiv, poniendo fin a una pausa de dos semanas de ataques rusos contra la infraestructura eléctrica y los centros urbanos ucranianos.

Rusia disparó 33 misiles de crucero el sábado, de los cuales 21 fueron derribados, según el general Valeriy Zaluzhny, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania.

En Dnipro, los trabajadores usaron una grúa para intentar rescatar a las personas atrapadas en los pisos superiores de la torre de apartamentos donde vivían unas 1.700 personas. Algunos residentes pidieron ayuda con luces en sus teléfonos móviles.

Zelenskyy informó el domingo por la tarde que al menos 73 personas resultaron heridas y que 43 estaban desaparecidas, y que 39 personas fueron rescatadas.

"Continúan sin parar las operaciones de búsqueda y rescate y el desmantelamiento de elementos estructurales peligrosos. Seguimos luchando por cada vida", dijo el líder ucraniano.

Ivan Garnuk estaba en su apartamento cuando el edificio fue derribado y dijo que se sentía afortunado de haber sobrevivido. Describió su sorpresa de que los rusos atacaran un edificio residencial sin valor estratégico.

"No hay instalaciones militares aquí. Aquí no hay nada", dijo. "No hay defensa aérea, no hay bases militares aquí. Simplemente golpeó a civiles, gente inocente".

"Esto es claramente terrorismo y todo esto simplemente no es humano", expresó un lugareño, Artem Myzychenko, mientras limpiaba los escombros.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que logró su objetivo.

"Todos los objetivos designados han sido alcanzados. El objetivo del ataque se logró", dijo un comunicado publicado en Telegram. Señaló que se dispararon misiles "contra el sistema de mando y control militar de Ucrania y las instalaciones energéticas relacionadas", y no mencionó el ataque al edificio residencial de Dnipro.