Suman 68 muertos en accidente de avión militar en Putumayo

BOGOTA, Colombia, marzo 24 (ANSA/EL UNIVERSAL).- A 68 se elevó la cifra de víctimas del avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que se desplomó tras despegar del aeropuerto Caucayá del municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo (sur).

Víctimas confirmadas y reporte oficial

La versión de las dos nuevas víctimas la confirmó Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo, quien sostuvo que "esta mañana nos reportaron los últimos dos, subieron de 66 a 68 los fallecidos", en declaraciones a Caracol Radio.

Bustos recordó que las nuevas víctimas del siniestro hacen parte de los cuatro desaparecidos, reportados junto a los iniciales 66 fallecidos y a los 57 heridos, de acuerdo con el balance presentado la noche del lunes por el general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Atención a heridos y declaraciones oficiales

El oficial visitó en las últimas horas a los heridos en el Batallón de Sanidad Militar y en el Hospital Militar Central en Bogotá, a quienes escuchó sobre "los difíciles momentos que vivieron durante esta tragedia".

"En cada uno de ellos reconozco su valentía, su entereza y su fortaleza. Su honor de ser soldados sigue ahí, intacto, más fuerte que nunca", precisó López.