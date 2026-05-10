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Surfistas palestinos hallan paz en las olas

Por AP

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Surfistas palestinos hallan paz en las olas

Deir Al Balah, Gaza.- A pesar de la grave crisis humanitaria que azota la Franja de Gaza, donde sigue vigente un frágil alto el fuego con Israel, un puñado de surfistas palestinos está encontrando alegría —y alivio— cabalgando las olas de las aguas costeras mediterráneas del enclave.

Solo tres o cuatro hombres siguen practicando surf debido a la escasez de tablas y de materiales para reparar las dañadas, explicó Tahseen Abu Assi, un surfista de Ciudad de Gaza.

Abu Assi se llevó su tabla de surf en cada desplazamiento que sufrió durante los dos años de guerra porque, según contó, no podría reemplazarla.

"Si le pasara algo, no podría conseguir otra", afirmó, señalando que en el sitiado territorio palestino no entran tablas desde 2007..

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Abu Assi fue uno de los tres surfistas que el martes se adentraron en el mar frente al puerto de Ciudad de Gaza, junto a Khalil Abu Jiab, quien se deslizó sobre las altas olas con los brazos en alto en señal de alegría.

Israel declaró el año pasado las aguas de Gaza como "zona prohibida", prohibiendo la pesca, el baño y el acceso al mar, lo que hace que practicar surf sea arriesgado. La pesca y el baño están prohibidas y son peligrosas en las aguas del norte y el sur del enclave. Meterse en el mar en el centro de la Franja, donde se encuentra la Ciudad de Gaza, también es arriesgado debido a las patrullas israelíes.

"Por supuesto que hay miedo, pero no podemos dejar este deporte", manifestó Abu Assi.

 "Durante la guerra, en plena guerra, en medio de los bombardeos y con los aviones sobre nosotros, solíamos bajar y practicar este deporte", dijo.

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