Surgen más famosos en archivos Epstein

Nueva York.- Los archivos gubernamentales recién revelados sobre Jeffrey Epstein ofrecen más detalles sobre sus interacciones con personas ricas y famosas tras haber cumplido una condena por delitos sexuales en Florida, y sobre cuánto sabían los investigadores acerca de su abuso de menores cuando decidieron no acusarlo de cargos federales hace casi dos décadas.

En los documentos publicados el viernes se incluyen las comunicaciones del magnate con exasesores de la Casa Blanca, un copropietario de un equipo de la NFL y multimillonarios como Bill Gates y Elon Musk.

El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump dijo que publicaría más de tres millones de páginas de documentos junto con más de 2.000 videos y 180.000 imágenes en virtud de una ley destinada a revelar la mayor parte del material que la agencia recopiló durante dos décadas de investigación sobre el acaudalado financiero.

Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen documentos relacionados con la amistad de Epstein con el británico Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrew, y la correspondencia por correo electrónico del magnate con el exasesor de Trump, Steve Bannon, el copropietario de los New York Giants Steve Tisch y otros contactos destacados con personas pertenecientes a círculos políticos, empresariales y filantrópicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí