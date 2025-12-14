Tailandia y Camboya ignoran tregua

Surin, Tailandia.- Los combates continuaron el sábado por la mañana a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump, en calidad de mediador, declaró que había obtenido el compromiso de ambos países para un nuevo alto el fuego.

Las autoridades tailandesas afirmaron no haber acordado un alto el fuego. Camboya no ha comentado directamente sobre la afirmación de Trump, pero su Ministerio de Defensa indicó que aviones tailandeses realizaron ataques aéreos este sábado.

El ministro tailandés de Relaciones Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, afirmó el sábado que algunos de los comentarios de Trump no "reflejan una comprensión precisa de la situación".

Dijo que la caracterización de Trump de la explosión de una mina terrestre que hirió a soldados tailandeses como un "accidente de carretera" era inexacta y no reflejaba la posición de Tailandia de que fue un acto de agresión deliberado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sihasak agregó que la disposición de Trump a dar crédito a lo que puede ser "información de fuentes que deliberadamente distorsionaron los hechos" en lugar de creer en Tailandia hirió los sentimientos del pueblo tailandés "porque nos consideramos —de hecho, estamos orgullosos de ser— el aliado más antiguo de Estados Unidos en la región".