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Taiwán defiende la compra de armas

Por AP

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Taiwán defiende la compra de armas

Taipéi, Taiwán.- El presidente de Taiwán subrayó que las compras de armas a Estados Unidos son "el disuasivo más importante" frente a los conflictos y la inestabilidad regional, después de que el presidente Donald Trump pusiera en duda el apoyo continuo de Washington a la isla autónoma.

Las ventas de armas de Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad entre ambas partes no solo están regidas por la ley, sino que también son un catalizador para la paz y la estabilidad regional, afirmó el presidente Lai Ching-te en un comunicado.

"Agradecemos al presidente Trump su apoyo continuo a la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán desde su primer mandato, incluido el aumento continuo de la escalada y el monto de las ventas de armas a Taiwán", declaró Lai.

Su declaración se produjo después de que Trump planteara dudas sobre su disposición a seguir vendiendo armas a Taiwán, la democracia insular que China reclama como provincia separatista a ser tomada por la fuerza si fuera necesario.

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Estados Unidos, al igual que todos los países que mantienen vínculos formales con China, no reconoce a Taiwán como país.

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