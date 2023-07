También en Bélgica desconocen paradero de un michoacano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- Un mexicano ha sido reportado como desaparecido en Bélgica. Se trata de José Esquivel Franco, de origen michoacano, de quien no se tienen noticias desde el pasado 12 de julio.

Fue su hermano César, quien reside en el mismo país europeo, el que denunció la desaparición de José, visto por última vez en la estación de Metro de Maelbeck. Vestía una playera azul marino.

En declaraciones al medio Underground Periodismo, César dijo que viajó a Bruselas para acelerar la búsqueda de su hermano, de quien contó que había sido detenido por la policía, por lo que describió como "agravios".

"Lo primero que hice [al llegar a Bruselas] fue ir a la policía. Me dijeron que él había estado ahí el día 13, que lo llevaron al hospital y que de ahí fue liberado a las seis de la tarde" del mismo 13 de julio, relató César al medio.

Explicó que su hermano padece de "crisis nerviosas", con largos episodios de taquicardia. El pasado 21 de julio, César dijo que levantó ante la policía un acta por la desaparición de su hermano. Sin embargo, por el momento no hay avances.

También dijo que el 25 de julio se presentó en la embajada mexicana para reportar la desaparición y solicitar ayuda. Allí le dijeron que difundirán la foto y señas de su hermano en las redes sociales de la legación, pero hasta el momento ello no ha ocurrido.

César narró que ha buscado a su hermano en hospitales, sin ayuda, pero sin éxito. En Facebook, el grupo Mexicanos en Bélgica difundió la foto y datos del mexicano, pidiendo ayuda para localizarlo.

Con él sumarían tres los connacionales desaparecidos en el extranjero. En Alemania es buscada la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años, de quien nada se sabe desde el pasado 22 de julio, cuando salió de su departamento, en Berlín. Sus padres se encuentran en el país europeo buscando a su hija.

En Canadá, el 7 de julio se reportó la desaparición de Carlos Tomás Aranda, mexicano de 30 años que llevaba un mes en el país.