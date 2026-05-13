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Temen escasez de combustible por guerra con Irán

Cierre del estrecho de Ormuz afecta el suministro de búnker, básico para industria marítima

Por AP

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Temen escasez de combustible por guerra con Irán

BANGKOK.- Los operadores de buques dependen de una sustancia densa conocida como búnker combustible para mantener las embarcaciones en funcionamiento. El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra con Irán ha restringido el suministro de este combustible que impulsa a la industria marítima mundial ya su mayor centro de reabastecimiento en Asia.

El combustible búnker es, literalmente, un producto del fondo del barril —más pesado y más sucio que los tipos más caros de crudo refinado que usan otros vehículos como autos y aviones— y se hunde hasta el fondo de los contenedores de almacenamiento.

Pero ayuda a mover el 80% de los bienes comercializados a nivel mundial que se transportan por mar, y los expertos señalan que eso significa que una escasez de combustible búnker se traducirá en mayores costos de envío, aumentará los precios al consumidor y perjudicará los resultados de las empresas en todo el mundo.

Eso será un problema primero en Asia, que depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio. En Singapur, el mayor centro de reabastecimiento de combustible búnker del mundo, las reservas están disminuyendo y los precios se disparan.

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Las navieras intentan adaptarse al shock energético, reduciendo la velocidad de los buques y revisando los horarios para recortar costos a corto plazo, mientras elaboran aviones para adquirir barcos que puedan funcionar con combustibles alternativos.

Pero algunas compañías no sobrevivirán mucho tiempo a este triaje, según Henning Gloystein, de la firma consultora Eurasia Group, quien advirtió que el dolor se extenderá más allá de Asia a través de las cadenas de suministro globales.

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