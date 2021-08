Temen que talibanes tengan acceso a datos biométricos de sus enemigos

Como seguramente ya sabes, los talibanes se han apoderado del poder en Afganistán. Las noticias sobre el tema no paran de llegar y con ellas muchas preocupaciones. Se habla de la pérdida de derechos de las mujeres y ahora también se especula que se han apoderado de una base de datos con información biométrica de sus enemigos estadounidenses.

Y es que, cuando los talibanes arrasaron Afganistán pudieron obtener una gran cantidad de armamento que Estados Unidos había suministrado a las fuerzas de seguridad que colapsaron. Así, el grupo militante tuvo acceso a una serie de armas de fuego y vehículos robados. Pero ahora también hay crecientes temores sobre la posibilidad de que hayan incautado sistemas biométricos.

"Entendemos que ahora es probable que los talibanes tengan acceso a varias bases de datos y equipos biométricos en Afganistán, incluidos algunos dejados atrás por las fuerzas militares de la coalición", dijo la Organización no gubernamental estadounidense, Los derechos humanos primero.

La ONG añadió que "es probable que esta tecnología incluya el acceso a una base de datos con huellas dactilares y escaneos de iris, e incluya tecnología de reconocimiento facial".

Un reporte publicado más tarde por el medio The Intercept ha aumentado las preocupaciones pues aseguraron que funcionarios militares les dijeron que los talibanes incautaron la semana pasada dispositivos biométricos conocidos como HIDE (Equipo de detección de identidad interinstitucional de mano). Estas máquinas contienen datos que incluyen escaneos de iris, huellas dactilares e información biográfica. También se usan para acceder a bases de datos centralizadas.

Según los informes, los datos biométricos de los ciudadanos afganos se reunían y utilizaban ampliamente en las tarjetas de identidad. Los activistas temen que la información se utilice para identificar a los colaboradores estadounidenses y atacar a los grupos vulnerables.

Desafortunadamente no sería la primera vez que esta tecnología representa un riesgo. En 2016, los insurgentes detrás de un secuestro masivo en la ciudad afgana de Kunduz utilizaron un sistema biométrico del gobierno para verificar si los pasajeros del autobús eran miembros de las fuerzas de seguridad. Los talibanes entonces mataron a 12 de los pasajeros, según el sitio web de noticias TOLOnews informó en ese momento.

Por ahora se han estado publicando instrucciones sobre cómo evadir el reconocimiento basado en datos biométricos. Sin embargo, los especialistas han advertido que engañar a la tecnología es difícil y arriesgado.

Redes sociales en la mira

Con respecto a este tema las rede sociales también han estado respondiendo, pues siendo unos de los medios a través de los cuales circula mucho contenido, las plataformas están en la mira con respecto a cómo están tratando las cuentas de los talibanes.

Por ejemplo, los talibanes están oficialmente prohibidos en todos los servicios de Facebook, incluido WhatsApp e Instagram. Sin embargo, se ha criticado que el cifrado de extremo a extremo del servicio de mensajería facilita que las cuentas de los talibanes eviten la acción de moderación.

Por su parte, Twitter no tiene una política general sobre la actividad de los talibanes, pero le dijo a The Verge que toma medidas contra las cuentas que violan las reglas existentes contra el contenido violento o la manipulación en la plataforma.

A su vez, YouTube informó que cancelará todas las cuentas vinculadas a los talibanes en función de su interpretación de la ley de sanciones de Estados Unidos. "YouTube cumple con todas las sanciones aplicables y las leyes de cumplimiento comercial, incluidas las sanciones estadounidenses pertinentes. Como tal, si encontramos una cuenta que se cree que es propiedad de los talibanes afganos y está operada por ellos, la cancelamos", dijo un portavoz.