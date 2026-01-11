logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Temperaturas gélidas causan tragedia en Cortina d'Ampezzo

Autoridades investigan las circunstancias de la muerte en el sitio de construcción

Por AP

Enero 11, 2026 06:02 p.m.
A
Temperaturas gélidas causan tragedia en Cortina dAmpezzo

MILÁN (AP) — Un guardia en un sitio de construcción en el resort de montaña de Cortina d'Ampezzo, cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, murió durante un turno nocturno gélido, confirmaron el sábado las autoridades.

El Ministro de Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, pidió una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte del trabajador de 55 años.

Los medios italianos informaron que la muerte ocurrió el jueves mientras el trabajador estaba de servicio en un sitio de construcción cerca de la pista de hielo de Cortina. Esa noche, las temperaturas descendieron a -12 grados Celsius.

Los organizadores de Milán Cortina dijeron que el trabajador murió de un ataque al corazón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La información que tenemos es que fue una muerte por causa natural, fue un ataque al corazón. Y estamos investigando", le dijo Andrea Varnier, CEO de la Fondazione Milano Cortina 2026, a los periodistas en un evento de prueba en el nuevo estadio de hockey en Milán.

"Todos los documentos que tenemos estaban en orden. Y estamos esperando la investigación para entender cuál fue la causa específica. Por el momento, la información que tenemos de los servicios de emergencia es que fue una muerte causada por causas naturales... mientras estaba en el lugar", expresó Varnier.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina están programados para realizarse del 6 al 22 de febrero.

El sitio de construcción no era uno supervisado por Simico, la empresa gubernamental responsable de la infraestructura olímpica, dijo la compañía en un comunicado expresando sus condolencias.

Los funcionarios de la ciudad de Cortina dijeron que estaban "profundamente consternados y preocupados por la muerte".

Cortina será sede de curling, deslizamiento y esquí alpino femenino.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Temperaturas gélidas causan tragedia en Cortina dAmpezzo
    Temperaturas gélidas causan tragedia en Cortina dAmpezzo

    Temperaturas gélidas causan tragedia en Cortina d'Ampezzo

    SLP

    AP

    Autoridades investigan las circunstancias de la muerte en el sitio de construcción

    El Papa insta al diálogo entre Irán y Siria en medio de tensiones
    El Papa insta al diálogo entre Irán y Siria en medio de tensiones

    El Papa insta al diálogo entre Irán y Siria en medio de tensiones

    SLP

    El Universal

    León XIV envía un mensaje de esperanza y diálogo para resolver conflictos en Medio Oriente y Ucrania.

    Represión en Irán deja al menos 538 muertos en protestas
    Represión en Irán deja al menos 538 muertos en protestas

    Represión en Irán deja al menos 538 muertos en protestas

    SLP

    AP

    Más de 10.600 detenidos y temor por intervención extranjera en Irán

    Cancelación de Vuelos por Frío deja turistas varados en el norte de Finlandia
    Cancelación de Vuelos por Frío deja turistas varados en el norte de Finlandia

    Cancelación de Vuelos por Frío deja turistas varados en el norte de Finlandia

    SLP

    AP

    El clima gélido en Finlandia afecta a turistas y residentes, complicando los desplazamientos en la región.