Tendrá Chile una Constitución política nueva

Santiago, Chile.- Chile alcanzó el viernes un histórico e inédito acuerdo político para cambiar la Constitución heredada de la dictadura militar (1973-1990) a través de una fórmula que será decidida en un plebiscito en abril próximo, al cumplirse 29 días de un estallido social que ha cobrado al momento 25 vidas y miles de heridos.

Será la primera vez que se elabore una Constitución en democracia. La vigente sólo ha sido reformada, la última vez en el año de 2005.

La nueva Constitución se escribirá "sobre una hoja en blanco", dijo el diputado socialista Marcelo Díaz.

El acuerdo fue alcanzado por todos los partidos políticos -excepto el comunista- desde el izquierdista Frente Amplio, hasta los conservadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyo fundador, Jaime Guzmán, fue el principal redactor de la Constitución pinochetista, que consagró el libre mercado, privatizó la salud, la educación y los servicios básicos.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, dijo que rechazan el punto que establece que los acuerdos al interior del ente elegido deberán ser igual o superior a los 2/3.

El presidente Sebastián Piñera, que hasta hace una semana no accedía a la posibilidad de una nueva Constitución, no habló el viernes. Su vocera, Karla Rubilar, señaló que no apareció "porque con humildad reconoció que ayer era el tiempo del Congreso Nacional...".

"Está muy contento, muy alegre, de ver que estamos dando pasos firmes hacia avanzar al acuerdo por la paz, hacia esa paz social que es fundamental...y poder cimentar el nuevo cambio constitucional".