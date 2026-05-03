Tensión entre España e Israel

Solares, Esp.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió el sábado la liberación inmediata de un activista detenido por Israel después de que la Armada israelí interceptara en aguas internacionales una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza .

Saif Abukeshek, de origen palestino y con doble nacionalidad española y sueca, fue detenido para ser interrogado en Israel el sábado junto con Thiago Ávila, de Brasil. Un grupo de asistencia jurídica indicó que ambos hombres habían iniciado una huelga de hambre.

La guardia costera griega reconoció a decenas de otros activistas tras la acción israelí y fueron trasladados a la isla de Creta.

"Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes, y así lo he hecho saber a mi homólogo israelí", declaró Albares en una entrevista con la radio pública.

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Un grupo de defensa jurídica con sede en Israel, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, o Adalah, señaló que había visitado a los dos hombres en un centro de detención en la ciudad portuaria israelí de Ashkelon. Indicó que ambos dijeron estar en huelga de hambre después de que, presuntamente, fueron golpeados repetidamente mientras estaban bajo custodia.

En una publicación en Internet, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó que Abukeshek y Ávila estaban siendo interrogados por posibles vínculos con el grupo armado Hamás. Dijo también que a los dos hombres se les había concedido visitas consulares.

La detención de Saif Abukeshek ha tensado aún más las relaciones entre Israel y España, que ha criticado abiertamente la guerra en Gaza y en 2024 reconoció formalmente la condición de Estado palestino.

El viernes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se arremetió contra su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, al hablar en un acto de campaña de cara a las próximas elecciones regionales en el sur de España.

"Y ahora, que hemos visto que... Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros —uno de ellos es español— y llevar a Israel, yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu", declaró Sánchez entre aplausos de simpatizantes de su Partido Socialista Obrero Español.