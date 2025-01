Impacto del terremoto en Vanuatu y alerta de tsunami

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Un poderoso terremoto de magnitud 7,3 golpeó justo frente a la costa de Vanuatu el martes y causó una destrucción generalizada en la nación insular del sur del Pacífico. Personas heridas llegaban a un hospital y surgían reportes no confirmados de víctimas.

Una alerta de tsunami fue cancelada menos de dos horas después del sismo. Con las comunicaciones aún interrumpidas horas después del temblor y escasa información oficial, comenzaron a surgir relatos de testigos sobre víctimas en redes sociales y a través de llamadas telefónicas esporádicas.

El terremoto ocurrió justo antes de la 1 de la tarde a una profundidad de 57 kilómetros (35 millas) y tuvo su epicentro a 30 kilómetros (18 millas) al oeste de Port Vila, la ciudad más grande de Vanuatu, un grupo de 80 islas donde viven unas 330.000 personas. El temblor se vio seguido por una réplica de magnitud 5,5 cerca de la misma ubicación y las sacudidas continuaron durante la tarde y la noche local.

En un primer momento no estaba claro cuánto daño había causado, ya que las líneas telefónicas y los sitios web del gobierno seguían fuera de servicio. En la primera información oficial publicada en redes sociales horas después del sismo, el Departamento de Riesgos Geológicos indicó que sus sistemas de monitoreo estaban fuera de servicio debido a cortes de energía.

Se instó a la población a mantenerse alejada de las costas durante al menos 24 horas, y hasta que los sistemas de monitoreo de tsunamis y terremotos volvieran a estar operativos. No se dieron datos confirmados de daños o víctimas, pero los testimonios sobre destrucción generalizada iban apareciendo en redes sociales y en entrevistas.

Multitudes frente al hospital

Dan McGarry, un periodista con sede en Port Vila, dijo a The Associated Press que había oído que un agente de policía había muerto en el terremoto ante el Hospital Central de Vila. McGarry vio a tres personas en camillas "con evidente malestar", dijo. Los médicos trabajaban "tan rápido como podían" en un centro de triaje fuera de la sala de urgencias, agregó. Pero la nación no está equipada para un evento de víctimas masivas, dijo McGarry.

Un video compartido por la Corporación de Radiodifusión y Televisión de Vanuatu mostró multitudes fuera del hospital. Los números de teléfono de la policía, el hospital y otras agencias públicas no conectaban.

Los informes de personas atrapadas dentro de edificios tampoco pudieron ser confirmados de inmediato. Un video publicado en redes sociales parecía mostrar edificios dañados en Port Vila, incluyendo uno que había colapsado sobre varios autos. Un portavoz de la Cruz Roja en Fiyi dijo que el jefe de la oficina de ayuda de la agencia en Vanuatu había informado de daños generalizados antes de que se cortaran las comunicaciones.

Un edificio que alberga varias misiones diplomáticas en Port Vila —incluidas las de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda— sufrió daños significativos, según varios de sus inquilinos. pero no había reportes de personal de las embajadas desaparecido.

Ventanas combadas y escombros en el suelo

La página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos indicó que su oficina estaba cerrada hasta nuevo aviso. La oficina solo había abierto en julio, como parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para expandir su presencia en el Pacífico con el fin de contrarrestar la creciente influencia de China en los gobiernos de la región.

El Ministerio de relaciones exteriores de Australia también dijo que sus trabajadores estaban a salvo.

Un video publicado en redes sociales mostraba el edificio con algunos daños en su estructura, como ventanas combadas y escombros que habían caído de las paredes al suelo. Otras fotos y videos publicados mostraron artículos y estantes que habían caído al suelo de tiendas y deslizamientos de tierra que parecían bloquear algunas carreteras.

"No hemos escuchado en este momento sobre ninguna víctima, pero me sorprendería si no escuchamos esa mala noticia proveniente de Port Vila en algún momento", dijo Katie Greenwood, jefa regional con sede en Fiyi de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a la Corporación de Radiodifusión Australiana.

Todos los vuelos cancelados

McGarry dijo que un "enorme deslizamiento de tierra" en la terminal internacional de mercancías probablemente obstaculizaría la recuperación del país. La pista del aeropuerto también está dañada, dijo.

No fue posible contactar con el aeropuerto de Port Vila el martes, pero los sitios de seguimiento de vuelos sugerían que todos los vuelos estaban cancelados. Algunas aerolíneas en Australia y el Pacífico dijeron que habían cancelado o pausado vuelos programados para el miércoles y estaban esperando noticias sobre el estado del aeropuerto.

La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo a los periodistas que su país proporcionaría la asistencia que fuera necesaria. El ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo que en este momento había 45 neozelandeses registrados en Vanuatu y que su gobierno estaba "profundamente preocupado" por la situación allí.

Vanuatu ha tenido cuatro primeros ministros en cuatro años y tiene previsto ir a las urnas en enero para unas elecciones anticipadas. En noviembre, el primer ministro Charlot Salwai pidió al presidente Nikenike Vurobaravu que disolviera el Parlamento para no tener que enfrentar una moción de censura como hicieron sus predecesores recientes.

Pero Vanuatu está acostumbrado a desastres naturales, incluyendo estragos causados por ciclones y erupciones volcánicas. Su posición en una zona de subducción —donde la placa tectónica indoaustraliana se mueve debajo de la placa del Pacífico— hace comunes los terremotos de magnitud superior a 6, y los edificios del país están diseñados para resistir daños sísmicos.