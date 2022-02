Testigo en juicio político demanda al hijo de Trump

Un teniente coronel retirado del ejército estadounidense que fue testigo en el primer juicio a Donald Trump ha demandado al hijo mayor del exmandatario y otros aliados suyos, acusándoles de "una campaña intencional, concertada de intimidación y acoso".

La demanda fue presentada el miércoles en una corte federal en Washington por Alexander Vindman, quien en el juicio a Trump en 2019 testificó sobre una llamada que hizo el entonces mandatario a su par ucraniano para presionarle a que investigue a Joe Biden y a su hijo Hunter.

Trump fue declarado culpable por la Cámara de Representantes, pero el Senado lo exoneró en febrero de 2020.

La demanda acusa a Donald Trump Jr.; a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump y a dos exfuncionarios de comunicaciones de la Casa Blanca: Dan Scavino y Julia Hahn.

Según la denuncia, desde el momento en que Vindman fue convocado por los legisladores para testificar, los acusados y otros lanzaron "narrativas falsas" sobre él, diciendo que era un espía ucraniano; filtraron información clasificada sobre él y lo acusaron falsamente de mentir bajo juramento.

"Las acciones tomadas por los acusados contra el teniente coronel Vindman también enviaron un mensaje a otros potenciales testigos: cooperen con la investigación bajo su propio riesgo", dice la demanda.

Añade que "el mensaje continúa hasta el día de hoy", mencionando que muchos testigos se han negado a comparecer ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio en Washington, siguiendo directivas del expresidente republicano.

Abogados de Trump Jr., Scavino y Giuliani no respondieron de inmediato a mensajes pidiéndoles comentario. Hahn no respondió un email pidiéndole comentario.

Vindman anunció en julio del 2020 que se estaba retirando del Ejército tras más de 21 años de servicio y mencionó acusaciones de acoso e intimidación similares a las incluidas en la demanda.

Desde entonces ha publicado un libro sobre sus experiencias: "Here, Right Matters: An American Story" ("Aquí lo correcto importa: Una historia estadounidense").