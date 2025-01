Testigos horrorizados por incendio en hotel de Turquía

KARTALKAYA, Turquía (AP) — Mientras las llamas devoraban un hotel de 12 pisos en un popular centro de esquí en el noroeste de Turquía, las amigas Esra Karakisa y Halime Cetin se quedaron paralizadas, impotentes ante el horror que se desarrollaba ante ellas: personas asomándose desde habitaciones llenas de humo pidiendo ayuda y otras tomando la terrible decisión de saltar.

El incendio en el Grand Kartal Hotel en Kartalkaya, en las montañas Koroglu en la provincia de Bolu, el martes dejó al menos 76 muertos y 51 heridos. Ocurrió cerca del inicio de las vacaciones escolares de invierno de dos semanas, cuando los hoteles de la región están llenos.

"No había nadie alrededor. Llamaban a los bomberos. Rompían las ventanas. Algunos ya no podían soportar el humo y las llamas, y saltaron", dijo Cetin, empleada de un hotel vecino al Grand Kartal, a The Associated Press.

"Fue horrible. Estábamos aterrorizados", dijo su colega, Karakisa. "La gente gritaba. Los gritos de los niños especialmente nos afectaron. Queríamos ayudar pero no había nada que pudiéramos hacer. No podía mirar, era muy aterrador".

Las autoridades han asignado a seis fiscales para investigar la causa del incendio, que parece haber comenzado en la sección del restaurante en el cuarto piso del hotel revestido de madera y se extendió rápidamente hacia los pisos superiores.

Al menos nueve personas han sido detenidas para ser interrogadas, incluido el dueño del hotel.

Las banderas en los edificios gubernamentales y las misiones diplomáticas turcas en el extranjero ondeaban a media asta mientras la nación, conmocionada por el desastre, guardaba un día de luto por las víctimas.

Hasta ahora, solo 45 de los 76 cuerpos han sido identificados, dijo el martes por la noche el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Uno de los heridos estaba en estado grave, mientras que otros 29 fueron atendidos y dados de alta, dijo el Ministerio de Salud.

El hotel tenía 238 huéspedes registrados, según Yerlikaya. El incendio se reportó a las 3:27 de la madrugada y el departamento de bomberos comenzó a responder a las 4:15 de la mañana, informó a los periodistas.

Funcionarios y testigos dijeron que los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por el hecho de que parte del hotel de 161 habitaciones está al lado de un acantilado.

Según el Ministro de Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, el hotel fue inspeccionado en 2021 y 2024, y el departamento de bomberos "no reportó ninguna situación negativa respecto a la competencia contra incendios".

Karakisa dijo que más tarde llevó ropa y agua para los sobrevivientes mientras otros se apresuraban a traer colchones para que la gente saltara sobre ellos o apoyaban escaleras contra la pared para ayudarlos a escapar.

Entre los que colocaron colchones estaba Baris Salgur, un limpiador en un hotel cercano.

"Decían, ´¡Por favor, ayúdenos, nos estamos quemando!´ Decían, ´Llamen a los bomberos´, intentábamos calmarlos, pero no había nada que pudiéramos hacer, tampoco podíamos entrar", dijo Salgur, de 19 años. "Era muy alto, no podíamos extender una cuerda o algo así. Hacíamos lo mejor que podíamos".

"La gente saltaba desde una gran altura, no podía mirar. Había dos mujeres en el último piso. Las llamas habían entrado literalmente en la habitación. No lo soportaban y saltaron", dijo.

Salgur describió cómo vio a un hombre en los pisos superiores sosteniendo a un bebé y gritando por un colchón en el que pudiera lanzar a su bebé.

"Le dijimos que se calmara un poco. Esperó, luego llegaron los bomberos y los sacaron, pero lamentablemente el bebé había muerto por inhalación de humo", dijo.