Tienda en Portland, EE.UU. cerrará luego de sufrir 15 robos en 18 meses

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Una tienda en Portland, Estados Unidos, cerrará sus puertas de forma definitiva luego de sufrir 15 robos en año y medio.

Marcy Landolfo, dueña de Rains PDX, declaró a KATU, una estación afiliada a ABC: "Es demasiado con las pérdidas que no están cubiertas por el seguro, los daños, todo. Simplemente no es sostenible", lamentó.

"Nuestra ciudad está en peligro", dice una nota impresa publicada en la tienda Rains PDX, según KATU.

"Las pequeñas empresas (y las grandes) no pueden sostenerse haciendo negocios en el estado actual de nuestra ciudad. No tenemos protección ni recurso, contra la conducta delictiva que queda impune. No se deje engañar pensando que las compañías de seguros cubren las pérdidas. Hemos sufrido 15 allanamientos... no hemos recibido ningún reembolso financiero desde el 3".

"No podemos soportar estas pérdidas"

"Los productos que se llevan son los de invierno muy caros y sentí que en el momento en que los tenga en la tienda me los van a robar", agregó la dueña.

Landolfo dijo que está preocupada por sus empleados y que ya no ve esta ubicación como un modelo comercial factible.

"El problema es que, como pequeñas empresas, no podemos soportar ese tipo de pérdidas y permanecer en el negocio. Ni siquiera voy a entrar en las cifras de cuánto se ha desembolsado", dijo.

El mensaje publicado en la tienda principal señaló que la tienda está cerrando debido al "comportamiento criminal implacable", "junto con la escalada de problemas de seguridad para nuestros empleados".

Cuando Rains enfrentó un robo el mes pasado, según KATU, la oficina del alcalde Ted Wheeler dijo que estaban trabajando en un plan para ayudar financieramente a los dueños de negocios que necesitaban reparar sus tiendas. Pero Landolfo dijo que eso no es suficiente para abordar el crimen en la ciudad.

Los robos han afectado a las cadenas minoristas de todo el país en los últimos años. La Federación Nacional de Minoristas realizó una encuesta que encontró que el crimen minorista organizado aumentó 26.5 % en 2021, lo que resultó en un problema de miles de millones de dólares para las empresas.