A horas de que EEUU prohíba TikTok, Trump dice que "muy probablemente" conceda una prórroga

El reloj avanza hacia una prohibición de TikTok en Estados Unidos, pero los usuarios que buscan claridad sobre lo que eso significará no obtuvieron mucho el sábado por parte de la compañía que administra la popular plataforma de intercambio de videos ni de los gigantes tecnológicos que ofrecen la aplicación TikTok en sus mercados digitales.

Sin embargo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con NBC News que estaba considerando otorgar una extensión que podría permitir que TikTok continúe más allá del domingo, cuando entra en vigor una ley que prohíbe a las tiendas de aplicaciones móviles y a los servicios de alojamiento en internet distribuir TikTok a los usuarios de Estados Unidos.

La sincronización de la prohibición ha complicado las cosas, quizás a favor de TikTok: el gobierno saliente de Biden reiteró el sábado que considera que la implementación y aplicación de la ley es responsabilidad de Trump, quien asume el cargo el lunes y se ha comprometido a "salvar" la aplicación.

Según la ley, la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, tenía nueve meses para vender la operación estadounidense de la plataforma a un comprador autorizado. La ley permite al presidente en funciones otorgar una extensión de 90 días si una venta está en proceso.

¿Hay algún acuerdo viable sobre la mesa?

La startup de inteligencia artificial Perplexity AI presentó una propuesta a ByteDance el sábado para crear una nueva entidad que fusiona Perplexity con el negocio de TikTok en Estados Unidos según una persona familiarizada con el asunto. Si tiene éxito, la nueva estructura incluiría otros inversores y permitiría a los accionistas existentes de ByteDance retener su participación en la empresa, dijo la persona.

Perplexity no está pidiendo comprar el codiciado algoritmo de ByteDance que alimenta a los usuarios de TikTok videos basados en sus intereses. La persona dijo que pensaban que un precio justo para TikTok sin el algoritmo es superior a 50.000 millones de dólares.

Si la fusión propuesta se lleva a cabo, el algoritmo necesitaría ser reconstruido. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar públicamente sobre la propuesta.

En términos de compradores potenciales, la estrella de "Shark Tank", Kevin O´Leary, dijo recientemente que un consorcio de inversores que él y el multimillonario Frank McCourt armaron ofreció a ByteDance 20 mil millones de dólares en efectivo por TikTok.

Trump dijo a NBC News que "muy probablemente" daría a TikTok la extensión después de su toma de posesión. ByteDance anteriormente dijo que no vendería, pero se espera que el director general de TikTok, Shou Zi Chew, asista a la investidura de Trump con un lugar privilegiado.

¿Por qué el futuro de TikTok en Estados Unidos es tan incierto?

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó unánimemente el viernes la ley federal que prohibía TikTok a menos que ByteDance se desprendiera de sus operaciones en Estados Unidos. Al emitir la decisión, los jueces rechazaron la solicitud de Trump de esperar hasta que su gobierno pudiera buscar una "resolución política" para el problema.

TikTok, ByteDance y algunos de los usuarios devotos que dependen de la plataforma argumentaron que la ley violaba la Primera Enmienda. El gobierno de Biden buscó demostrar que la propiedad y el control de ByteDance sobre TikTok representaban una amenaza inaceptable para la seguridad nacional.

TikTok pidió al gobierno de Biden tarde por una "declaración definitiva" que aseguraría a Google, Apple y otras compañías que no enfrentarían multas si continuaban haciendo disponible su servicio a nivel nacional. De lo contrario, TikTok dijo que "se vería obligado a apagarse" el domingo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, llamó a la demanda de TikTok "un truco".

"No vemos ninguna razón para que TikTok u otras compañías tomen medidas en los próximos días antes de que el gobierno de Trump asuma el cargo", dijo Jean-Pierre el sábado. TikTok no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas el sábado.

¿Qué sucederá el domingo?

No está explícitamente claro. Los expertos han dicho que la forma en que se escribió la ley, los usuarios actuales de TikTok continuarían teniendo acceso a la aplicación pero no recibirían actualizaciones, lo que eventualmente la haría inutilizable.

Aunque la compañía dice que su plataforma se apagará, no proporcionó detalles, incluyendo si cerraría voluntariamente su plataforma en Estados Unidos a medianoche.

Trump ha acreditado a TikTok por ayudarlo a ganar el apoyo de más votantes jóvenes en las elecciones del año pasado, pero no siempre fue un fan. Durante su primer mandato, emitió órdenes ejecutivas que prohibían TikTok y la aplicación de mensajería china WeChat. Los tribunales posteriormente bloquearon las medidas.

Trump dijo a la moderadora de "Meet the Press", Kristen Welker, en una entrevista telefónica el sábado que si otorga la extensión de 90 días, "probablemente" se anunciará el lunes.

"Tenemos que analizarlo detenidamente. Es una situación muy seria", citó NBC News.

¿Cuánto dependen los estadounidenses de TikTok?

La mayoría de los adolescentes en Estados Unidos y un tercio de los adultos usan TikTok, según el Centro de Investigaciones Pew. La mayoría de las personas lo usan para ver videos cortos y entretenidos. Un subconjunto de usuarios, creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas, dependen de la plataforma para obtener ingresos.

Algunas encuestas de opinión pasadas mostraron que la mayoría de los estadounidenses no querían que la aplicación desapareciera. Una encuesta realizada por The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research en enero de 2024 encontró una división tripartita entre los estadounidenses cuando se trataba de prohibir la plataforma, con aproximadamente un tercio a favor o en contra o sin opinión sobre el tema. Mientras tanto, una encuesta del Centro de Investigaciones Pew realizada en julio y agosto dijo que el apoyo público para una prohibición había disminuido al 32% desde el 50% en marzo de 2023.

¿Qué sucederá con TikTok si se prohíbe?

Si TikTok es prohibida -y permanece prohibida- en Estados Unidos, sufrirá un duro golpe financiero. Los abogados de la compañía dijeron en documentos judiciales que incluso si un cierre en Estados Unidos durara un mes, TikTok perdería el 29% de sus ingresos publicitarios globales "objetivos" para 2025, así como empleados talentosos actuales y potenciales. Sin embargo, es probable que la plataforma no desaparezca por completo, ya que sigue siendo popular en el extranjero.

Por ahora, la compañía ha tratado de asegurar a sus empleados en Estados Unidos que pueden continuar viniendo a trabajar. Esta semana, TikTok dijo a sus trabajadores en Estados Unidos que sus oficinas permanecerían abiertas para trabajar incluso si la "situación" no se resolvía para el domingo.

En el memorando, que fue informado por primera vez por The New York Times y confirmado por la compañía, TikTok dijo a los empleados que su "empleo, salario y beneficios" estaban seguros, agregando que la ley de prohibición estaba escrita de manera que afecta la experiencia del usuario en Estados Unidos pero no a TikTok como empleador.

Otros problemas de TikTok

La ley de vender o prohibir no es el único problema legal que TikTok y ByteDance enfrentaron el año pasado.

En octubre, más de una docena de estados y el Distrito de Columbia demandaron a TikTok, alegando que la aplicación estaba diseñada para ser adictiva para los niños y dañar su salud mental. El fiscal general de Virginia presentó una demanda el viernes haciendo afirmaciones similares y también alegando que TikTok había engañado al público sobre la capacidad del gobierno chino para hacer un mal uso de la información sobre los usuarios estadounidenses.

Otras naciones también han tomado medidas para restringir o penalizar a TikTok.

El 30 de diciembre, la Corte Suprema de Venezuela multó a TikTok con 10 millones de dólares por "no implementar medidas" para prevenir desafíos virales de videos que, según funcionarios del gobierno, llevaron a la muerte de tres niños venezolanos el año pasado.

El primer ministro de Albania anunció en diciembre que su gobierno cerraría TikTok durante un año porque la plataforma supuestamente incitaba a la violencia y el acoso, especialmente entre los niños.

También el mes pasado, los reguladores de la Unión Europea abrieron una investigación para determinar si TikTok violó las reglas de seguridad y equidad en línea de la UE al no prevenir la supuesta interferencia rusa en la elección presidencial de Rumania. TikTok dijo que había "protegido la integridad" de su plataforma durante más de 150 elecciones en todo el mundo.