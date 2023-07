Tiroteo deja 2 muertos y 28 heridos en Baltimore

Un tiroteo a primeras horas del domingo dejó dos personas muertas y 28 heridas, incluidas tres en estado grave, dijo la policía de Baltimore.

La cifra de muertos y heridos fue confirmada por el comisionado interino del Departamento de Policía de Baltimore, Richard Worley, en una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

La balacera ocurrió poco después de las 00:30 horas durante una fiesta colectiva en la zona de Brooklyn Homes, en el sur de Baltimore, en la manzana 800 de la Avenida Gretna, dijo Worley.

El tiroteo se produce en medio de reuniones en todo el país antes del feriado del 4 de julio, Día de la Independencia. En otro lugar, un tiroteo en un club nocturno en Kansas dejó siete personas con heridas de bala.

Todas las víctimas en Baltimore son adultas. Nueve de ellas fueron llevadas en ambulancias y 20 heridas de bala se dirigieron a pie a hospitales, agregó.

"Quiero que los responsables me escuchen y me escuchen muy claramente", dijo el alcalde Brandon Scott en el lugar de los hechos. "No pararemos hasta encontrarlos, y lo lograremos. Hasta entonces, espero que cada vez que respiren les cueste pensar en las vidas que segaron, en las vidas que afectaron aquí esta noche".

No había arrestos de momento tras el tiroteo. Scott pidió a quienes tengan información que se presenten para ayudar a los investigadores a ubicar a los "cobardes" responsables de la balacera.

"Consideren esto como si se tratara de su familia", dijo Scott.

"Cómo te gustaría que la gente lo tratara si tu estuvieras de luto, si este fuera tu vecindario, si este fuera un hecho ocurrido en tu comunidad. Queremos que lo consideres de esa manera porque es como debemos considerarnos unos a otros como habitantes de Baltimore".