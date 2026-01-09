Tiroteo en iglesia de Utah

SALT LAKE CITY, Utah.- Un tiroteo ante una iglesia en Salt Lake City dejó dos muertos y seis heridos el miércoles por la noche mientras se celebraba un funeral en el interior, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento trasero de una casa de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona.

Las autoridades dijeron que no había ningún sospechoso detenido el miércoles.

Todas las víctimas eran adultos. Al menos tres de los heridos estaban en condición crítica, dijo la policía.

La policía dijo que no creía que el tirador tuviera animosidad hacia una fe en particular.

Tampoco creen que el tiroteo fuera al azar.

"No creemos que esto fuera un ataque dirigido contra una religión o algo por el estilo", dijo el jefe de policía de Salt Lake City, Brian Redd.

La iglesia de ladrillo rojo en el noroeste de Salt Lake City sirve principalmente a feligreses tonganos y ofrece servicios religiosos regulares en su lengua materna, según su sitio web.

Al escuchar los disparos, los residentes de un complejo de viviendas modestas junto a la iglesia salieron en masa para buscar ayudar a las víctimas y consolar a docenas de personas que habían acudido al funeral de una persona que no fue identificada.

Brennan McIntire dijo que él y su esposa, Kenna, escucharon varios disparos fuertes desde su apartamento junto al estacionamiento de la iglesia mientras veían televisión. Saltó del sofá y corrió afuera en sandalias para ver qué pasaba.

"Tan pronto como llegué, vi a alguien en el suelo", dijo McIntire. "La gente lo atendía, llorando y discutiendo".