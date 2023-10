Tiroteo en Maine; múltiples víctimas

Nueva York.- Al menos una veintena de personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine (EE.UU.) mientras el sospechoso se encuentra aún a la fuga, según medios estadounidenses, que citan a fuentes policiales.

Según la cadena CNN, que cita a un cargo de la ciudad, la cifra se eleva ya a 22 fallecidos y al menos otras 60 personas han resultado heridas. El número coincide con el que dio poco antes la cadena Fox News. Otros medios confirman al menos una decena de fallecidos, aunque todavía no hay datos oficiales.

La policía estatal de Maine identificó al principal sospechoso de una serie de tiroteos que han dejado al menos 22 muertos en la ciudad de Lewiston como Robert Card, de 40 años de edad.

El sospechoso continúa a la fuga y debe ser considerado “armado y peligroso”, según un comunicado en redes sociales de la Policía de Lewiston.

Según la CNN figura como militar en la reserva en el estado de Maine, y según destacó ABC es un instructor de armas de fuego con un historial de problemas de salud mental.

Cientos de agentes de policía buscan a Robert Card, la principal “persona de interés” identificada por las autoridades en los tiroteos que este miércoles se han cobrado la vida de una veintena de personas.

En una rueda de prensa en la que no quiso confirmar la cifra de muertos que publican los medios (hasta 22, según las cadenas CNN, ABC y Fox News), Mike Sauschuck, comisario del Departamento de Seguridad Pública de Maine, dijo que por el momento solo buscan a Card.

También confirmó que se ha encontrado el coche de Card en la localidad de Lisbon, a unos 12 kilómetros del lugar del tiroteo, y por eso pidió también a los vecinos de esa ciudad que se mantengan en sus casas, al igual que los de Lewiston.

Asimismo pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con las autoridades llamando al 911 y agradeció la colaboración ciudadana recibida hasta el momento, que según señaló está siendo muy activa.

Sin embargo, Sauschuck no quiso entrar en detalles sobre el sospechoso, e insistió en no dar ninguna cifra de víctimas, ni exacta ni aproximada, porque la situación es “fluida” y por no actualizar dichos datos pocas horas después.