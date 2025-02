Atacante con licencia de armas causa conmoción en Orebro

OREBRO, Suecia (AP) — El atacante que mató a diez personas esta semana en el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia estaba vinculado al centro de educación para adultos donde abrió fuego con al menos un arma similar a un rifle, dijo la policía el jueves.

Las autoridades indicaron que el pistolero, que aún no ha sido identificado oficialmente, pudo haber asistido a la escuela antes de la violencia del martes en el recinto educativo ubicado al oeste de Estocolmo. El tirador fue encontrado más tarde muerto con tres armas y una gran cantidad de munición sin usar junto a su cuerpo, añadieron en una conferencia de prensa.

La escuela, Campus Risbergska, ofrece clases de educación primaria y secundaria para adultos mayores de 20 años, clases de sueco para inmigrantes, formación profesional y programas para personas con discapacidad intelectual. Está a las afueras de Orebro, a unos 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Estocolmo.

Unos 130 agentes se desplazaron hasta el centro tras recibir avisos y se encontraron con una situación caótica que describieron como un "infierno".

"Personas muertas, personas heridas, gritos y humo", dijo el jefe de policía local, Lars Wirén, durante la conferencia de prensa.

Los policías encontraron al menos cinco personas, todas mayores de 18 años, en estado grave debido a heridas de bala. Dos de ellas seguían en cuidados intensivos el jueves, graves pero estables. Las otras tres estaban estables tras operaciones. Una sexta persona fue atendida por lesiones menores.

Las autoridades tuvieron que registrar el recinto de 17.000 metros cuadrados (182.986 pies cuadrados) para comprobar que no hubiese más víctimas. La policía explicó que el agresor tenía licencias para cuatro armas, tres de las cuales fueron encontradas junto a su cuerpo. La cuarta ha sido incautada.

Los investigadores no habían descubierto aún un motivo claro detrás de la masacre el jueves. La policía afirmó que no había habido advertencias previas y cree que el hombre actuó solo. En este momento no había conexiones con el terrorismo, añadieron.

Días de "conmoción y dolor"

En Orebro, una ciudad de 160.000 habitantes considerada la séptima más grande del país, el jueves había más tristeza pero aun pocas respuestas.

"Han sido dos días de conmoción y dolor", apuntó John Johansson, presidente de la junta municipal, a The Associated Press. "Todavía nos estamos preguntando por qué, todavía nos preguntamos qué ha pasado. Las muestras de dolor y unión han sido enormes".

El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, así como el primer ministro, Ulf Kristersson, visitaron Orebro el miércoles y asistieron a un funeral.

En otras partes de la nación escandinava de aproximadamente 10,5 millones de residentes, donde la violencia armada en las escuelas es muy rara, los dolientes trataban de procesar que se hubiese producido un suceso de este tipo en su propio país.

"Esto no es un problema sueco, es un problema que hemos visto en todo el mundo", añadió Johansson.

"Las peores horas de mi vida"

El tiroteo se produjo el martes por la tarde, cuando muchos de los estudiantes se habían ido a casa ya después de un examen nacional. Los sobrevivientes se apresuraron a buscar refugio mientras resonaban los disparos, escondiéndose detrás o debajo de lo que pudieran encontrar para escapar del pistolero y la masacre. Una mujer temió no volver a ver más a sus hijos mientras que otra usó el chal de su amiga para detener la hemorragia de un hombre que recibió un disparo en el hombro.

"Esas fueron las peores horas de mi vida. No sabía si me dispararían allí mismo, o en diez minutos. Simplemente, esperabas", señaló Hellen Werme, de 35 años, en declaraciones al periódico Expressen.

Las autoridades trabajaban para identificar al fallecido. La policía dijo que los agentes descubrieron al pistolero muerto en la escuela cuando llegaron. No estaba claro cómo falleció.

Roberto Eid Forest, jefe de la policía local, dijo que seis agentes fueron atendidos por inhalación de humos. No hubo un incendio, apuntó, y las autoridades desconocían por el momento qué había causado el humo.