Tiroteo en Universidad de Kentucky

FRANKFORT, Kentucky.- Al menos un estudiante murió el martes y otro más resultó gravemente herido durante un tiroteo en una residencia de la Universidad Estatal de Kentucky. Además, un sospechoso fue detenido, informaron las autoridades.

La policía en Frankfort, la capital del estado, dijo que el campus estaba cerrado. Un video de WLKY-TV en Louisville mostró a varios vehículos policiales fuera de un conjunto de dormitorios y un patio acordeonado.

Un estudiante que fue baleado en la residencia Whitney M. Young Jr. Hall, se encuentra en condición crítica pero estable, según la universidad. La escuela no ha revelado de momento el nombre de los estudiantes.

"Estamos en estrecho contacto con las familias y brindando todo el apoyo disponible", dijo la escuela en un comunicado.

La policía de Frankfort dijo que respondió a un incidente que involucraba a "un agresor activo" y que el campus estaba asegurado. Las autoridades planeaban dar más información en una conferencia de prensa por la noche.

El gobernador Andy Beshear dijo en un mensaje de video que el tiroteo "aparentemente es un incidente aislado" y que "no hay una amenaza continua".

"La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad o país. Por favor, oremos por las familias afectadas y por nuestros estudiantes de KSU".