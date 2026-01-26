logo pulso
Mundo

Tiroteo, una llamada de atención: Obama

Por EFE

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Nueva York.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009 -2017) y su esposa, Michelle Obama, declararon en un comunicado este domingo que la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración ayer "debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política" y criticaron a la Administración de Donald Trump por "escalar la situación".

"Los agentes federales de seguridad y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que colaboren con las autoridades estatales y locales, en lugar de oponerse a ellas, para garantizar la seguridad pública", destacan en el texto compartido en redes sociales el exmandatario demócrata y la ex primera dama.

En el comunicado, los Obama resaltan que en Minnesota se está viendo "todo lo contrario", ya que, desde hace semanas, personas en todo el país se han sentido "indignadas" por los agentes "enmascarados" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense".

Concluyen que "cada estadounidense debería apoyar e inspirarse en la ola de protestas pacíficas en Mineápolis y otras partes del país. Son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades a nuestro gobierno".

