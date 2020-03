Toques de queda, transporte interrumpido y menos oraciones en Oriente Medio

Los países de Oriente Medio sigue actuando para evitar la expansión del coronavirus, con medidas que van desde el toque de queda impuesto el viernes en Jordania a la interrupción de todo transporte en Arabia Saudí y la limitación del acceso a mezquitas y lugares de culto.



Mientras en lugares como Arabia Saudí las medidas ya abarcan la oración en las mezquitas sagradas de la Meca y Medina, y en Irak, con varias ciudades sagradas para los chiíes hay toque de queda, en Egipto todavía hoy acudió gente a lugares de culto musulmanes.



JORDANIA



Tras sacar el Ejército a las calles esta semana para asegurar que no se producen desplazamientos entre ciudades, y después de suspender la actividad pública y privada no indispensable, el Gobierno jordano ordenó hoy un toque de queda en todo el país.



La decisión fue adoptada en el marco de la entrada en vigor de la Ley de Defensa Nacional que rige desde el martes, según indicó el viceministro de Comunicación Amjad Adaileh, en un mensaje transmitido por el canal público de televisión.



"Todos los que violen el toque de queda serán encarcelados durante un año", afirmó, agregando que los países que están teniendo éxito en la protección de los ciudadanos son aquellos que están obligando a la población a permanecer en sus casas.



Jordania tiene hasta el momento 69 casos, incluidos 6 franceses, 3 británicos y 2 argentinos.



ARABIA SAUDÍ



Arabia Saudí ha suspendido las oraciones en todos los lugares, incluido las mezquitas sagradas de Meca y Medina, las últimas que aún no estaban sujetas a la suspensión completa de oración en los templos del país el viernes, el día más importante para los musulmanes.



Paralelamente, según la agencia SPA, ha quedado suspendido el transporte interno por avión, tren y taxi, incluyendo los traslados en Uber y otras compañías de transporte particular. La suspensión es por 14 días.



Solo quedan excluidos los movimientos por motivos humanitarios o de salud, provisión de agua y alimentos, así como transporte de mercancías, aunque en este caso, bajo medidas especiales adoptadas por el Ministerio de Salud.



Arabia Saudí ha confirmado hasta el momento 344 casos, dos de ellos muy graves.



EGIPTO



Egipto ordenó el jueves suspender la actividad en centros comerciales y restaurantes entre las 19.00 y las 6.00 de la mañana.



Aunque Al Azhar, la principal institución religiosa suní, había afirmado que estaba "permitido" que las autoridades evitaran las congregaciones y los rezos masivos del viernes para evitar el contagio del virus, hoy, aunque en número inferior al habitual, las mezquitas siguieron recibiendo fieles en diferentes puntos de la capital egipcia.



El número de casos registrados hasta el jueves es de 256, entre ellos 28 personas que se han curado y 228 positivos que continúan en aislamiento hospitalario. Hasta el momento se han registrado 7 víctimas mortales



IRAK



En Irak las autoridades mantienen el toque de queda y ciudades sagradas como Nayaf y Kerbala han prohibido la realización de oficios religiosos.



Después de que en las últimas horas se insistiese en la necesidad de respetar el toque de queda, el primer ministro, Adel Abdelmahdi, dijo hoy en un comunicado que las "fuerzas de seguridad deben implementar la prohibición".



Únicamente quedan fuera de la medida, el personal de salud, el transporte de alimentos, combustible y casos de emergencia, diplomáticos y personal de medios de comunicación.



Abdelmahdi advirtió de que habrá multas financieras a los infractores de la prohibición y la incautación de vehículos que infrinjan las reglas.



CATAR



El Gobierno catarí relajó ayer las medidas para que los extranjeros puedan salir del país, pero prohibió el ingreso de foráneos el jueves. Según la última cuenta oficia difundida hoy hay 470 casos.