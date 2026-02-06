Tormenta azota con lluvia y viento a España y Portugal

Madrid, Esp.- Un hombre murió en medio de la crecida de las aguas en Portugal y las autoridades en España siguen buscando a una mujer que fue arrastrada por un río desbordado, en medio de más lluvias intensas y fuertes vientos de la tormenta Leonardo el jueves en la Península Ibérica.

El temporal de lluvia y viento provocó la evacuación total de la localidad de Grazalema, epicentro de la borrasca Leonardo, y son más de 5.000 las personas desalojadas en Andalucía (sur del país) y 1.000 en Extremadura (suroeste) ante los riesgos provocados por las intensas lluvias caídas en las últimas horas, que colmataron sus acuíferos subterráneos.

El Gobierno español anunció este jueves que aprobará una declaración de zonas especialmente afectadas por el temporal que afecta a Andalucía una vez que este finalice, y que se traducirá en ayudas a los afectados.

Los enormes estragos se dejan notar especialmente en carreteras y ferrocarriles andaluces, con la circulación de los servicios ferroviarios interrumpida en la mayoría de los trayectos cercanías de Sevilla, Cádiz y Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad.

La noche del miércoles, un hombre murió en el sur de Portugal cuando su vehículo fue engullido por las aguas de la inundación, reportaron medios locales.

En la provincia de Málaga, las autoridades seguían buscando a una mujer que cayó al río Turvilla el miércoles cuando intentaba salvar a su perro.

La ciudad de Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, a unos 90 kilómetros (56 millas) de Lisboa, estaba lidiando con el aumento de las aguas del río Sado, con áreas del centro inundadas y niveles de agua que alcanzaban los 2 metros (cerca de 7 pies) de altura en algunos lugares. Se prevé que fuertes lluvias azotadas varias regiones de Portugal en los próximos días.