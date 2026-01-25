logo pulso
VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Tormenta de hielo y nieve causa caos en vuelos de EE. UU.

La tormenta de hielo y nieve en EE. UU. provoca el peor día de cancelaciones desde la pandemia.

Por EFE

Enero 25, 2026 09:38 p.m.
Tormenta de hielo y nieve causa caos en vuelos de EE. UU.

Nueva York, 26 ene (EFE).- La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha provocado este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, según anotó el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, va a haber unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

EFE

La tormenta de hielo y nieve en EE. UU. provoca el peor día de cancelaciones desde la pandemia.

AP

Agentes federales en el ojo del huracán tras tiroteo fatal en Minneapolis con Alex Pretti.

El Universal

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade lleva a cabo investigaciones tras incidente con objeto sospechoso en el Aeropuerto de Miami.

El Universal

Las acusaciones de Trump apuntan a los demócratas por la muerte de ciudadanos en medio de disturbios en Minneapolis.