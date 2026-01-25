Tormenta de hielo y nieve causa caos en vuelos de EE. UU.

Nueva York, 26 ene (EFE).- La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha provocado este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, según anotó el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, va a haber unas 2.600 cancelaciones de vuelos.