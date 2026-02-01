Tormenta invernal amenaza este de EU

Nashville, Tennessee.- Unas 240 millones de personas en Estados Unidos estaban bajo advertencias de clima frío y alertas de tormenta invernal el sábado, ya que un potente sistema amenazaba con llevar vientos fuertes, inundaciones y fuertes nevadas a la costa este, incluyendo condiciones similares a una ventisca derivadas de un "ciclón bomba" en el sureste, dijo un meteorólogo.

Las temperaturas cayeron en picado mientras decenas de millas de hogares y negocios seguían sin electricidad debido a una ráfaga de nieve y hielo el fin de semana pasada que paralizó el tráfico, derribó árboles y provocó más de 100 muertes.

En partes de los Apalaches del sur, las Carolinas y Georgia podrían caer de 15 a 25 centímetros (6 a 10 pulgadas) de nieve, dijo. Las Carolinas podrían experimentar condiciones de ventisca derivadas del ciclo bomba, un término que Oravec utilizó para describir un sistema de tormenta intenso y de fortalecimiento rápido frente a la costa sureste con vientos fuertes.

En Myrtle Beach, Carolina del Sur —cuyo emblema oficial tiene un sol, palmeras y una gaviota— se esperaban 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve. La ciudad no tiene equipos quitanieves, y las autoridades planeaban "utilizar lo que podamos encontrar", dijo el alcalde, Mark Kruea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se pronosticaban temperaturas bajo cero hasta febrero, con fuertes nevadas en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia durante el fin de semana, incluyendo hasta 30 cms (un pie) en algunas zonas de Carolina del Norte. También se dijo que es posible que nieve desde Maryland hasta Maine. Se espera que el frío glacial llegue al sur de Florida.